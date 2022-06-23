إصابة 3 أشخاص فى انهيار جدار بسوق عزبة البوصة بقنا

أصيب 3 أشخاص، اليوم الخميس، جراء انهيار جدار من الطوب الأبيض فوقهم، بسوق عزبة البوصة الشعبى التابع لمركز أبوتشت، شمال قنا.

وتلقى اللواء مسعد عبدالجليل، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، يفيد انهيار جدار من الطوب الأبيض على المارة بسوق عزبة البوصة، ما أسفر عن إصابة 3 مواطنين.

دفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع السوق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت المركزى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تبين إصابة كل من ناصر مصطفى محمد 50 عامًا، محمود صادق أبوالدهب 21 عامًا، حمدى محمود محمد 47 عامًا، بإصابات متنوعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.