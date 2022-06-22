الجمعة 24 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رفض مساواة الثانوية الإنجليزية بالمصرية للقبول فى الجامعات

مجلس الدولة
مجلس الدولة
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أصدرت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة السادسة فحص، حكمًا بإجماع الآراء برفض الطعون المقامة  من سيد بحيري المحامي، وكيلًا عن العشرات من أولياء أمور من حملة الثانوية الإنجليزية «ig» لمساواة الثانوية الإنجليزية بنظيرتها المصرية للقبول بالجامعات.

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالي رقم 2130 لسنة 2021، بشأن ضوابط قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الإنجليزية بالجامعات المصرية، اعتبارًا من العام الجامعي 2021/ 2022، فيما تضمنه من عدم مطالبة الطلاب الحاصلين على شهادات أجنبية معادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية، بتقديم تسلسل دراسي يثبت قضاء الطالب 12 عامًا في التعليم قبل الجامعي.

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