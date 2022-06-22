الجمعة 24 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على عاطل بحوزته «فرد خرطوش» فى الشرقية

القبض على عاطل
القبض على عاطل
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تمكنت مباحث الشرقية، اليوم الأربعاء، من ضبط عاطل وشهرته "الصعيدى"؛ لاتهامه بالاتجار في الأسلحة والذخيرة، وضبط وبحوزته "فردين خرطوش، و40 طلقة، و4 كيلو حشيش".
تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يُفيد قيام "ا.م"، 31 عامًا، وشهرته "الصعيدي"، مقيم دائرة مركز شرطة أبوكبير، بالاتجار في الأسلحة النارية، غير المرخصة.
وبعد تقنين الإجراءات نفاذًا لإذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم، وبحوزته "2 فرد خرطوش محلي الصنع، و40 طلقة عيار 9 مم، و30 فرش حشيش، تزن 4 كيلو جرامات، و2 ميزان حساس، ومبلغ مالى حصيلة البيع".

وجرى التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 9645 جنايات مركز شرطة أبوكبير لسنة 2022، وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

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