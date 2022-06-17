الجمعة 17 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط أجنبيين حاولا ترويج مخدر الآیس فى التجمع

مخدر الآیس
مخدر الآیس
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، فى ضبط العديد من القضايا المتهمين الهاربين من أحكام قضائية والخارجين عن القانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه جميع المتهمين وحبسهم على ذمة التحقيقات.

وتم ضبط كمیة من المواد المخدرة بحوزة شخصین في القاھرة بقصد الاتجار، وذلك فى إطار جھود أجھزة وزارة الداخلية لمكافحة الجریمة بشتى صورھا من خلال تكثیف المرورات بدوائر مراكز وأقسام الشرطة

كانت قوة أمنية تابعة لمدیریة أمن القاھرة، قد تمكنت من ضبط شخصین "یحملان جنسیة إحدى الدول"، مقیمين بدائرة قسم شرطة التجمع  الأول، حال استقلالھما سیارتین بدائرة القسم بحوزتھما (كمیة من مخدر الآیس- مبلغ  مالي- عدد 3 ھواتف محمول).

وبمواجھتھما اعترفا بحیازتھما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتھما غیر المشروعة، والھواتف المحمولة لتسھیل الاتصال بعملائھما، والسیارتين لتسھیل تنقلاتھما، وتم القبض عليهما. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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