ضبط شخصین بھواتف محمولة «مهربة» بالقاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، فى ضبط العديد من المتهمين الهاربين من أحكام قضائية والخارجين على القانون وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه جميع المتهمين وحبسهم على ذمة التحقيقات.

تمكن رجال المباحث، من ضبط شخصین بالقاھرة بحوزتھما عدد من الھواتف المحمولة مجھولة المصدر ومھربة جمركیاً، وذلك فى إطار جھود أجھزة وزارة الداخلیة لمكافحة الجریمة بشتى صورھا.

فقد تمكنت الأجھزة الأمنیة بمدیریة أمن القاھرة من ضبط شخصین بحوزتھما (عدد 60 ھاتف محمول "ماركات مختلفة" وجمیعھا مجھولة المصدر ومھربة جمركیاً) داخل محلین لبیع الھواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة البساتین.

وبمواجھتھما اعترفا بحیازتھما المضبوطات بقصد طرحھا للبیع لتحقیق أرباح غیر مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونیة، وحبس المتهمين.