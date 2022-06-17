ضبط هارب من 21 سنة سجنًا فى كفرالشيخ

نجحت أجهزة الأمن في ضبط هارب مطلوب لتنفيذ 50 حكمًا قضائيًا، بإجمالي مدد حبس 21 سنة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام «هارب محكوم عليه- مقيم بدائرة مركز شرطة كفرالشيخ» مطلوب التنفيذ عليه في 50 حكمًا قضائيًا بقضايا "تبديد"، بإجمالي مدد حبس 21 سنة، بالتردد على محل إقامته على فترات متباعدة خشية ضبطه.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقرَّ بصحتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.