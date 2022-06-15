الأربعاء 15 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي..

«التحالف الوطنى للعمل الأهلى»: ضخ 1.1 مليار جنيه فى مشروعات متنوعة بالمحافظات

جريدة الدستور
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تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمد مظلة الحماية الاجتماعية، اجتمع اليوم أعضاء لجنة التمكين الاقتصادي بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بغرفة عمليات حياة كريمة لمناقشة خطة التحالف الوطني لتقديم مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر للمواطنين كأحد أهم المحاور الرئيسية التي يعمل عليها التحالف الوطني بهدف تقديم الدعم للمواطنين الأكثر احتياجا وتزويدهم بفرص عمل بهدف تأمين مصادر دخل مستدامة تعود بالنفع عليهم وعلى الاقتصاد الكلي للدولة المصرية.

وتم تنسيق العمل بين مؤسسات التحالف لضخ مبلغ يصل إلى 1.1 مليار جنيه في صورة مشروعات متنوعة تستهدف قطاعا كبيرا من المواطنين في جميع المحافظات المصرية، وتم بالفعل في الأسبوع الأول من الشهر الجاري تسليم 150 مشروعا متكاملا ومرخصا لعدد من ذوي الهمم، وبصدد تسليم الآلاف من المشروعات الأخرى مستهدفين بها المرأة المعيلة والأسر الأكثر احتياجا في باقي محافظات الجمهورية.

وبناءً على التكليفات الأخيرة للرئيس للمجتمع المدني، تم الاتفاق على التركيز في توفير فرص عمل ومشروعات تمكين اقتصادي ترتبط بملف الاستثمار في التنمية الحيوانية بغرض تحسين السلالات وتعظيم الإنتاجية في محاولة لزيادة العائد الاقتصادي وأيضا بغرض التحسين الوراثي للسلالات المصرية وبالتالي زيادة الإنتاجية من اللحوم والألبان والوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي على المدى البعيد.

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