الأحد 12 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تأمر بضبط وإحضار المتهم بقتل عامل فى مدرسة بالإسماعيلية

ضبط
ضبط
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أمرت النيابة العامة في الإسماعيلية، اليوم الأحد، ضبط وإحضار المتهم بقتل عامل مدرسة في مشاجرة حول خلافات الجيرة، وحبس أبنائه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، أخطارًا من المقدم محمد سكر، رئيس مباحث مركز شرطة القنطرة غرب، يفيد بنشوب مشاجرة بين أسرتين جيران في عزبة أبو صبيح، التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، لخلافات الجيرة، وأسفرت المشاجرة، عن مقتل أحمد فتحي الشهير بابو هاني، 53 عامًا، عامل بمدرسة الصنايع بنات بالقنطرة غرب، علي يد جاره "محمد.م"، الشهير بأبو علي المنياوي، عامل بناء.

انتقل رجال المباحث وتم إلقاء القبض على طرفيه المشاجرة لعرضهم علي النيابة العامة، ولم تتمكن المباحث حتى الآن من القبض على المتهم الرئيسي في الواقعة لهروبه عقب ارتكابه الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية في الحادث، عن أن زوجة الضحية، أشعلت النيران في بعض القمامة في الشارع، أمام منزلهم، وتشاجر معها جيرانهم بسبب هذه الواقعة، مما تسبب في إصابة زوجة الضحية بجرح غائر في الرأس، ثم عاد الأسرتين للمشاجرة مرة أخري، وتعرض الضحية للضرب بعصا خشبية، توفي بعدها.

يعاني الضحية من مرض في القلب، لذلك أمرت النيابة العامة بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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