الجمعة 10 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس نصاب تأشيرات «الحج والعمرة» 4 أيام على ذمة التحقيقات

حبس
حبس
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قررت النيابة العامة، حبس القائم على إدارة صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، للترويج عن توفير تأشيرات "الحج والعمرة"، 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًا في ضوء الاتهامات الموجهة إليه بالنصب والاحتيال على المواطنين. 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام «أحد الأشخاص - له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة كفر الشيخ» بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إنشاء وإدارة حساب على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يقوم من خلاله بالترويج عن توفير تأشيرات (الحج والعمرة) مقابل مبالغ مالية، حيث بلغت الوقائع المرتكبة من خلال ذلك الأسلوب «6» وقائع بإجمالى مبالغ مالية بلغت (أكثر من 400 ألف جنيه).

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن كفرالشيخ بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على 2 هاتف محمول. 

وبفحصهما تبين وجود آثار ودلائل على إدارته الحساب، وكذا 10 صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة لمزاولة نشاطه الإجرامي. 

وبمواجهته اعترف بارتكابه تلك الوقائع بقصد النصب على ضحاياه، والتحصل منهم على مبالغ مالية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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وائل لطفي

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