الجمعة 10 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس منتحلى صفة موظفى خدمة عملاء البنوك للنصب على المواطنين

حبس
حبس
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أمرت النيابة العامة بحبس شخصين بالفيوم لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكتروني، 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًّا في ضوء الاتهامات الموجهة إليهم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفو خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبي بعض الوزارات والجهات الحكومية وفوزهم بجوائز ومنح مالية، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني فضلًا عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة  تخُص أشخاصا آخرين.

كما أضافت التحريات هروب بعض المتهمين القائمين على ذلك النشاط من محافظة المنيا إلى عدة محافظات خشية ضبطهم خاصةً عقب نجاح الأجهزة الأمنية فى ضبط العديد من القائمين على ذلك النشاط الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" من القائمين على ذلك النشاط الإجرامى، وتم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم، وبحوزتهما 7 هواتف محمولة وبفحصها فنيًّا تبين احتواؤها على العديد من تطبيقات مواقع التسوق الإلكتروني- العديد من الإيميلات بأسماء وهمية والمستخدمة فى إجراء المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكتروني- العديد من الرسائل النصية التى يقوم المتهمان بإرسالها للضحايا لارتكاب نشاطهما الإجرامي- العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها"- عدد من شرائح خطوط الهواتف المحمولة- إيصالات سحب إلكترونية منسوبة للعديد من البنوك.

وبمواجهة المتهمين أقرا بممارسة نشاطهما الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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