بسبب تعطل نظام الجوازات.. تكدس عدد كبير من الركاب بمطار الكويت

قالت صحيفة "الأنباء " الكويتية، ان نظام الجوازات في مطار الكويت تعطل مجددا، وذكرت المصادر أن حركة المغادرة تشهد تكدسا للركاب.



وأكد مصدر مطلع في الإدارة العامة للطيران المدني أن العمل جار على معالجة العطل وتسيير حركة الركاب.



من ناحية أخرى، أكدت وزارة الصحة الكويتية أن مؤشرات الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا، فى البلاد "مطمئنة" على الرغم من تسجيل زيادة في بعض مؤشرات التقييم.



وذكرت الوزارة - فى بيان، أن الفرق المختصة فى الترصد المجتمعي ومتابعة الوضع العالمى والمحلي مستمرة، مشيرة إلى أن ذلك الإجراء يأتي في ظل الاستقرار الملحوظ خلال الفترة الماضية بفضل جهود الجميع، في إطار متابعة تقارير مؤشرات الجائحة عالميا ورصد بعض الزيادات فى أرقام الإصابة ومعدلات التفشي في بعض الدول حول العالم وبعض دول المنطقة".



ودعت الصحة الكويتية إلى مداومة الحرص على العادات الصحية السليمة الاعتيادية وتطبيقها في الحياة اليومية، حفاظا على ما تحقق من نتائج إيجابية كبيرة في مواجهة الوباء.



وشددت على أنه في حال ظهور أعراض إصابة بأمراض تنفسية معدية من الضروري تجنب مخالطة الغير ومداومة غسل وتطهير اليدين وتغطية الفم والأنف في الأماكن المزدحمة والمغلقة، والحرص على أخذ الجرعة المنشطة للقاح (كوفيد-19) ومداومة الحيطة والوقاية خلال التنقل والسفر.