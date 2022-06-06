الشركة المتحدة وبريزنتيشن توقعان بروتوكول تعاون مع مجلس أبوظبى الرياضى لاستضافة بطولتىّ السوبر المصرى بالإمارات

وقعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة بريزنتيشن سبورتس، بروتوكول تعاون مع مجلس أبوظبى الرياضى، لإقامة مباراتى كأس السوبر المحلى المصرى بين الفريقين الفائزين بدرع الدورى وكأس مصر للموسم الماضى 2020 -2021، والموسم الحالي 2021 -2022 بدولة الإمارات الشقيقة، في إطار التعاون المثمر والقوى بين الجانبين والروابط الوثيقة والمشتركات الكبيرة ووحدة المصير التي تجمع الإمارات بمصر.

وعُقد اليوم الإثنين، اجتماع موسع بحضور الدكتور حسن عبدالله رئيس مجلس إدارة و العضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمهندس سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة و العضو المنتدب لشركة پريزنتيشن سپورتس وشركة إستادات للاستثمار الرياضي، والأستاذ محمد يحيي لطفي نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة پريزنتيشن سپورتس، والأستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري ونائبه الأستاذ خالد الدرندلي والكابتن حازم إمام والكابتن محمد بركات عضوا المجلس والأستاذ وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد، ومن الجانب الإماراتى سعادة عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وسعادة سهيل عبدالله العريفى مدير تنفيذ قطاع الفعاليات بمجلس أبوظبى الرياضى، وسعادة محمد عبدالله الظاهرى الأمين العام لإتحاد الإمارات لكرة القدم، والسيد ناصر يوسف الزعابى مدير مكتب الإتصال بمجلس أبوظبى الرياضى والسيد عبدالرحيم حسن الزرعونى مدير مكتب الأمين العام بمجلس أبوظبى الرياضى.

وتعهد الجانب الإماراتى بتنظيم رائع لبطولتى كأس السوبر المحلى المصرى، نظرا لقيمتها الكبيرة من الناحية الفنية والجماهيرية والإعلامية والتسويقية، بما يدعم العلاقات التاريخية والراوبط المصيرية بين الامارات ومصر، ويعزز مسيرة وخطط العمل المتواصلة والاجندة الحافلة والجهود المشتركة الداعمة لتجسيد التنمية والنماء بالحركة الرياضية بين البلدين.

كما أعرب مسئولو مجلس أبوظبى الرياضى، عن سعادتهم الغامرة باحتضان كأس السوبر المصري مجددا والذي سيكون امتدادا رائعا لحضور الكرة المصرية بنجومها واعلامها وجماهيرها على أرض الإمارات التي تستقبل وترحب بالجميع، بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها التجارب الماضية والمكتسبات المهمة، من حيث التجمع الشبابي المصري والمؤازرة الجماهيرية المصرية الكبيرة على أرض الإمارات، مؤكدين أن مجلس أبوظبي الرياضي حريص على تسخير كافة الإمكانيات لتحقيق النجاح التنظيمي لمباراة كأس السوبر المصري، والعمل على تعزيز السمعة المرموقة التي تحظى بها الفعاليات الكبرى.