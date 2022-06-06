الإثنين 06 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

إيهاب جلال: محمد صلاح شارك مصابا أمام غينيا.. وتواجده من أهم أسباب نجاح المعسكر

محمد صلاح
محمد صلاح
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أكد إيهاب جلال، المدير الفني للمنتخب الوطني،  أن محمد صلاح شارك مصاباً في مباراة غينينا في افتتاح مشوار المنتخب للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023، وهي المباراة الأولى تحت قيادته.

وحقق منتخب مصر، أول 3 نقاط في مشوار التصفيات بالفوز على غينيا، في القاهرة، مساء أمس، ضمن مباريات المجموعة الرابعة.

وقال إيهاب جلال في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: “ محمد صلاح شارك مصاباً في المباراة.. ليفربول طلب إراحة صلاح وخضوعه لأشعة طبية، لكن اللاعب قال: هلعب مباراة غينيا وتحامل على نفسه ولعب المباراة.. وسوف يجري هو وتريزيجيه آشعة تحدد موقفهما من المباراة المقبلة، ووارد جدًا أن يتواجد النني أمام كوريا”.

وتابع: “لم أشعر بالقلق بين شوطي اللقاء، ولكن كنت أستهدف التسجيل المبكر مع بداية الشوط الثاني”.

وأضاف: :"حافظنا على الكرة في الثلث الأخير بسبب قوة المنتخب الغيني، لذلك اعتمدنا على الكرات الطويلة ولدينا عناصر مثل محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه وإبراهيم عادل يمتلكون السرعات".

واستكمل: "لا أستطيع تغيير طريقة اللعب كليًا ولا اللاعبين كثيرًا، سندخل عناصر جديدة بشكل تدريجي، ووارد أن نضم ثنائيًا جديدًا للمعسكر".

واختتم: «محمد صلاح من أهم أسباب نجاح المعسكر، والروح جيدة، كما أن اللاعب قام بمجهود كبير في مواجهة غينيا، وتحامل على نفسه وشارك».

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