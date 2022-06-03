الجمعة 03 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق كاوتش سيارة مواد بترولية بمصر الجديدة

حريق
حريق
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أنقذت العناية الإلهية منطقة مصر الجديدة من كارثة عقب تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق كاوتش سيارة مواد بترولية بمصر الجديدة دون وقوع أى إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق بكاوتش سيارة نقل مواد بترولية أمام العقار رقم 3 بشارع أبوبكر الصديق بالقرب من مطلع كوبرى المحكمة بمنطقة مصر الجديدة، وأمر اللواء انتصار منصور مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بالدفع بسيارتي إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين نشوب حريق بكاوتش سيارة نقل مواد بترولية، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات.

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