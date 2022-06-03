إصابة 7 أشخاص فى انقلاب سيارة بقنا

أصيب 7 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة نقل بمركز أبوتشت شمالي قنا تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.

دفعت الإدارة العامة لمرور قنا بالأوناش ورجال المرور لرفع آثار حادث انقلاب سيارة نقل وتيسير حركة المرور وإعادتها لطبيعتها.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بإصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة نقل بالقرب من قرية النجمة والحمران في أبوتشت.

تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.