100 طالب.. أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة الفيوم

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة الفيوم احتلت تلك الكلمات خلال الساعات القليلة الماضية الصدارة على محركات البحث العالمية جوجل وتوتير بعد أن أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022، بديوان عام المحافظة اليوم الأربعاء، بنسبة نجاح 73.35%، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، وسماح إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظة.

نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية في محافظة الفيوم 2022

وكان هناك تساؤل من قبل الطلاب عن أسماء الأوائل على الشهادة الإعدادية في محافظة الفيوم بعد أن هنأهم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم.

وذكر الأنصاري في إعلانه أن إجمالي عدد الطلاب الممتحنين 63633 بنسبة النجاح 73.35%، وللطلاب الراسبين أو من يشعر أنه لم ينل حقه فقد فتحت مديرية التربية والتعليم في محافظة الفيوم باب التظلمات بداية من 4 يونيو 2022، لمدة أسبوعين.

والمبشر والمفرح في نتيجة الشهادة الاعدادية بالفيوم أن عدد من حصد النتيجة النهائية قد بلغ 100 طالب وطالبة من مختلف المدارس الحكومية والخاصة بالإدارات التعليمية المختلفة، وشكرهم المحافظ جميعًا على أن ينالوا التكريم في وقتٍ لاحق.

أوائل الشهادة الإعدادية في محافظة الفيوم جاء توزيعهم كالآتي: 36 طالباً وطالبة بمدارس إدارة غرب الفيوم التعليمية، و26 طالباً وطالبة بمدارس إدارة إطسا، و12 طالباً وطالبة بإدارة شرق الفيوم، و12 طالباً وطالبة بمدارس إدارة سنورس، و6 بمدارس إدارة أبشواي، و4 بمدارس إدارة طامية، و4 بمدارس إدارة يوسف الصديق.

أوائل الشهادة الاعدادية الفيوم 2022

ويستعرض الدستور أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الفيوم الـ 100 طالب وطالبة متمنيين لهم استمرار النجاح والتوفيق في باقي المراحل الدراسية:

أوائل الشهادة الإعدادية الفيوم في إدارة غرب 36 طالبا وطالبة وهم:

محمد مدحت جلال سلمى حجاج عبد التواب يمنى ياسر محمود أماني أشرف نادي آية محسن حسين سلمى أحمد إسماعيل مريم رامي محمد عبير محمد عبد القادر زينب أحمد جمعة مهاب ياسر ربيع شرف الدين عبد العليم تغريد نور الدين محمود محمد هاني سيد - سلمى بدر الدين صلاح رغد هشام حسن سما ناصر سيد – شادان محمد عبد الفتاح – جنى حمادة أحمد – نهى هشام جنا محمد روبي استيفن إبرام ميلاد يوسف أيمن جمال – ماريا هاني يعقوب محمد هاني فتحي محمد جمال سعد – سلمى ياسر عبد الرحمن – فاطمة أحمد سيد – شهد محمد علي مريم حامد محمد محمد أحمد عبد التواب رنا محمد أحمد سلمى عماد سيد عبد الرحمن خالد عبد التواب أروى محمد أيوب – إيمان عبد الراضي طاهر – عصام عبد الله سيد –

أوائل الشهادة الإعدادية الفيوم بإدارة إطسا

وتصدر 26 طالباً وطالبة نتيجة الشهادة الإعدادية بإدارة إطسا التعليمية، بحصولهم على الدرجة النهائية وهم:

شهد عرفة كمال رضوى نادي جمعة مي مصطفى محمد مريم محمد أحمد زينب لطيف أنور ريهام منير عبد السلام لمي غريب حسن مصطفى أحمد شعبان منة الله رمضان شعبان رؤى سامح محمود أحمد عيد السيد عائشة شعبان عشري مي جابر السيد زهراء شعبان فتحي منة الله عزيز مبارك مهند علي عبد الفتاح تسنيم إبراهيم محمد مصطفى رجب مريم رمضان أحمد سارة أسامة عبد الحكيم هاشم رمضان عبد الرحمن أحمد عبد العاطي ابتهال محمد عبد التواب مي أحمد سيد أسماء رفاعي عزيز هالة صادق جاد الله

أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية بإدارة سنورس

واحتلت إدارة سنورس التعليمية المركز الثالث في أوائل الشهادة الإعدادية متساويةً مع إدارة شرق الفيوم، بعدد 12 طالباً وطالبة وهم بالأسماء كالأتي:

هنا خالد السيد - مدرسة لطفي سليمان محمد السيد علي - مدرسة عثمان بن عفان حبيبة وليد حمدي - مدرسة مجمع سنورس مروان أحمد حسني - مدرسة الشهيد عبد الرحمن شعبان عبد الحميد عادل محمد - مدرسة الشهيد عبد الرحمن شعبان ميادة محمد قرني - مدرسة السلام ملك محمد محمود - مدرسة فاطمة الزهراء بمطرطارس ندى محمد حمدان - مدرسة نقاليفة بنات أحمد رمضان رجب - مدرسة يوسف لبيب عليوة سلمى محمد صوفي - مدرسة سنهور آية أشرف محمود - مدرسة بنات نقاليفة محمد فارس أحمد - مدرسة عثمان بن عفان

أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية بإدارة شرق الفيوم