نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022 محافظة الفيوم برقم الجلوس

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم اليوم الأربعاء 1/6/2022 نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022، وتم إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الفيوم.

ويقدم الدستور من خلال هذا التقرير رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس محافظة الفيوم، من خلال موقع مديرية التربية والتعليم، عقب اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022 من محافظ الفيوم، وإعلان أسماء أوائل الشهادة الإعدادية، ليفرح المجتهدون بتفوقهم، ويحدد الجميع مصائرهم، سواء من خلال الالتحاق بالتعليم الثانوي، أو التعليم الفني بمختلف أنواعه، أو التمريض.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022 محافظة الفيوم الدستور من خلال هذا الرابط من هنـــــــــــا

نسبة النجاح في الشهادة الاعدادية 2022 محافظة الفيوم

قال مصدر من مديرية التربية والتعليم محافظة الفيوم، أن نسبة النجاح هذا العام في نتيجة الشهادة الاعدادية بالفيوم أعلى من العام الماضي ويصل النسبه الي 80.05% لهذا العام في نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022 ، وتقارب الأوائل من بعضهم بنسبه قريباً جدا.

وأشار المصدر إلى أنّه تم تخصيص رابط على موقع مديرية التربية والتعليم محافظة الفيوم، لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 من خلال الرابط، موضحاً أنه ما إن يدخل الطالب أو ولي أمره الاسم ورقم الجلوس ستظهر له النتيجة فوراً، والتي تضم المجموع الكلي بالإضافة إلى بيان مفصل بالدرجات في كل مادة.

درجات المواد الصف الثالث الاعدادي 2022

ويبحث طلاب الإعدادية عن درجات المواد الصف الثالث الاعدادي والمجموع الكلي وتأتي الدرجات كالتالي:

اللغة العربية : 80 درجة، والنجاح من 40 درجة

اللغة الإنجليزية: 60 درجة، والنجاح من 30

الدراسات الاجتماعية: 40 درجة، والنجاح من 20

الرياضيات: 60 درجة، والنجاح من 30

العلوم:40 درجة، والنجاح من 20

المجموع الكلى: 280 درجة، والنجاح من 140

المواد التي لا تضاف للمجموع

التربية الدينية: الدرجة النهائية 40، ودرجة النجاح 20 درجة.

التربية الفنية: الدرجة النهائية 20، ودرجة النجاح 10 درجات.

الحاسب الآلي: الدرجة النهائية 20، ودرجة النجاح 10 درجات.