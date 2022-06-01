الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة الدقهلية برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة الدقهلية من أكثر الموضوعات بحثًا على محرك البحث العالمي جوجل وتويتر، لا سيما بعد ظهورها منذ ساعات قليلة وكُثِف البحث عن النتيجة من قبل الطلاب وأولياء الأمور.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظة الدقهلية

سبق وظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة الدقهلية في عدد من المحافظات المصرية بالجمهورية، حيث اختلفت نسب النجاح داخل كل محافظة وأعلنتها مديريات التربية والتعليم سواء في أسوان أو الجيزة وجنوب سيناء.

وفي إطار خطة الدولة الحالية في طريق التحول الرقمي وميكنة كافة الخطوات والإجراءات الحكومية فقد خصصت كل مديرية للتعليم في كافة محافظات الجمهورية بتدشين بوابة إلكترونية للتقديم من خلالها بدلًا من التزاحم في المدارس التجريبية ومن ضمن المحافظات التي سبقت وأنشأت بوابة إلكترونية لعرض النتائج في نهاية العام كانت الدقهلية.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الدقهلية 2022 برقم الجلوس

وحرصًا من الدستور على تلبية احتياجات القراء من كل الخدمات فتقدم في السطور الآتية نتيجة الصف الثالث الإعدادي فى محافظة الدقهلية.

ويمكن التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة الدقهلية برقم الجلوس عبر الدستور من هنا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة الدقهلية

ومن المتوقع ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 جميع المحافظات برقم الجلوس الترم الثاني أو نهاية العام عبر رابط مديرية التربية والتعليم لكل محافظة.

وللاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 لكل محافظة عبر الرابط المركزي بعيدًا عن كل مديرية تعليم من هذا الرابــــــــــــــط.

خطوات الحصول على نتيجة شهادة الإعدادية 2022

الدخول على الرابط المركزي لنتيجة الشهادة الإعدادية 2022 لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

2. اختيار أيقونة موقع" بوابة التعليم الأساسي".

3. اختيار "الخدمات الإلكترونية".

4. اختيار قسم نتائج الطلاب.

5. يختار الطالب أو ولي الأمر نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2022.

6. يقوم الطالب بإدخال اسمه ثلاثي ورقم جلوسه.

7. الضغط على عرض النتيجة.