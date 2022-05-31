الثلاثاء 31 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الحكومة تقطع الكهرباء والمياه عن 27 قرية سياحية فى الساحل الشمالى

مدبولي
مدبولي
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وجه رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، محافظ مطروح، بإيقاف خدمات الكهرباء والمياه عن 27 قرية سياحية في منطقة الساحل الشمالي، واقعة في الحدود بين العلمين والضبعة، نظرا لامتناعها عن سداد مستحقات الدولة، الخاصة بالمياه والكهرباء.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم استعراض عدد من الملفات ذات الأولوية، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

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