الأحد 29 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس الوزراء يصل القاهرة عائدا من أبوظبى

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
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وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، إلى مطار القاهرة الدولي، عائداً من العاصمة الإماراتية أبوظبي، بعد زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة على رأس وفد رفيع المستوى.
وعقد رئيس الوزراء خلال زيارته لأبوظبي عدة لقاءات مع كبار المسئولين الإماراتيين، كما شارك في فعاليات الاجتماع الثلاثي، الذي شهد إطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، بين كل من مصر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، بهدف تعزيز التكامل الصناعي بين البلدان الثلاثة.

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