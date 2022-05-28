تجديد حبس 3 متهمين سرقوا مخزنًا فى المقطم

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم السبت، حبس 3 متهمين بسرقة أحد المخازن، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة المقطم بلاغًا من تاجر، مقيم بدائرة القسم يفيد اكتشافه كسر باب المخزن ملكه الكائن بالعقار سكنه، وسرقة 16 كرتونة تحوى كمية من البضائع، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى استخدام مرتكبى الواقعة سيارة مؤجرة لأحد الأشخاص "محدد"، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها وبصحبته شريكه وبحوزتهما 10 كراتين من المستولى عليها، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب".

وأقرا بتصرفهما فى باقى الكراتين بالبيع لدى عميلهما سيئ النية صاحب محل، مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة، وتم بإرشادهما ضبط الأخير وبحوزته باقى المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.