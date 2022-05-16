الإثنين 16 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

موعد بداية امتحانات الصف الثالث الثانوى 2022

امتحانات
امتحانات
ads

موعد بداية امتحانات الصف الثالث الثانوي 2022، محل بحث الكثير من طلاب الثانوية العامة، خلال هذه الأيام، ويبحثون عن تصريحات وزارة التربية والتعليم حول شكل أسئلة الامتحانات وهل سيتم تطبيقها إلكترونيا أم ورقيًا؟.

موعد بداية امتحانات الصف الثالث الثانوي 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة 20 يونيو المقبل، وتستمر حتى 21 يوليو، على أن تعقد الامتحانات ورقيا بطريقة “البابل شيت”، وتعمل وزارة التربية والتعليم فى الوقت الحالي، على استلام وتجميع استمارات الثانوية العامة ومن ثم تسليمها للكنترولات، وذلك لحصر الأعداد النهائية لإخطار وزارة التربية والتعليم بالأعداد النهائية التى ستدخل الامتحانات.

جدول  امتحانات الصف الثالث الثانوي 2022

يبدأ جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 في 20 يونيه المقبل، بالمواد التي لا تضاف للمجموع وهي مادة التربية القومية والاقتصاد والإحصاء والتربية الدينية، على أن تبدأ الامتحانات في المواد الأساسية للغة العربية في 26 من نفس الشهر.

وزارة  التعليم  تحدد إطار الأسئلة في امتحانات الصف الثالث الثانوي 2022

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى العمل على توزيع أرقام جلوس الثانوية العامة 2022، حيث سيتم تبليغ جميع المديريات التعليمية على مستوى جمهورية مصر العربية بمواعيد تسليم أرقام الجلوس للطلاب، وأعلن  طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن  امتحانات الثانوية العامة سوف تعتمد على فهم الطلاب للمقررات الدراسية، وسوف تعقد أيضًا على نظام التقييم الجديد الذى سبق أن حددته الوزارة.

وأكد  وزير التربية والتعليم، أن الطالب الذى رسب فى الامتحانات الماضية لا يحق له الامتحان إلا فى المادة التي رسب فيها فقط.

تبدأ 20 يونيو.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 ونظام الاختبارات

جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2022 الترم الثاني

وقالت وزارة التربية والتعليم،  ردًا على سؤال طالب بكيفية استلام طلاب الثانوية العامة ورقة المفاهيم لعام 2022 فى امتحانات الثانوية العامة 2022، إن الطلاب لم يطبعوا الكتيب الخاص بالمفاهيم ولكنهم يحصلون عليه من خلال اللجنة أثناء توزيع “البابل شيت” المطور والذي يساعد الطلاب على الحل فى نظام الأسئلة الجديد.

امتحانات الصف الثالث الثانوي 2022 طلاب الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم موعد بداية امتحانات الثانوية العامة 2022 جدول امتحان الثانوية العامة 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

«المستريحين».. تاريخ من «تخريب الإخوان» وتقصير البنوك

الأكثر قراءة

دعم مصر.. رابط تسجيل رقم التليفون لبطاقة التموين 2022

موقع وزارة التموين لتحديث البطاقة و تسجيل رقم المحمول

مفتوح الآن.. رابط استمارة تحديث بيانات بطاقة التموين 2022

آخر موعد لتسجيل بيانات بطاقة التموين| تسجيل رقم الموبايل دعم مصر

موقع دعم مصر.. كيفية تحديث بطاقة التموين 2022 وإضافة رقم الموبايل والأفراد

«التموين» تفتح إضافة رقم الهاتف لأصحاب بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

انتخابات 87.. وميلاد شعار «الإسلام هو الحل»

منى رجب

دموع مريم تتحول إلى ابتسامة تفوق وكرامة

أحمد سعد زايد

شيرين أبوعاقلة.. هل يرحمها الله؟

ماجد حبته

شركات الفرد الواحد

كريم فرغلى

الجمهور فى شبكة العنكبوت

محمد رفعت

الحوار الوطنى و«الإخوان» وإذا لم تستحِ!

جمال رشدي

الشهيدة شيرين أبوعاقلة تكشف المستور

ماجد حبته

الإخوان.. فيلم كوميدى

صور

ابو الهول لسة فاتح عينيه

المئات يشيعون جثمان الكاتب الصحفي صلاح منتصر

افتتاح دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية بحضور وزير الأوقاف والمفتى

محطة تل أبيب

المزيد

الجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين: 100 ألف شهيد مُنذ النكبة عام 1948

ورطة تل أبيب.. ما تداعيات مقتل "شيرين أبوعاقلة" على إسرائيل؟

في الذكرى الـ74 للنكبة.. الجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للفلسطينيين