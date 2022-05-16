الإثنين 16 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

لتجنب إيقاف بطاقة التموين 2022.. حدث بياناتك عبر موقع دعم مصر

بطاقة التموين
بطاقة التموين
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يبحث الكثير من المستفيدين من بطاقة التموين 2022 عن خدمة حدث بياناتك دعم مصر بالرقم القومي، وذلك لمعرفة خطوات تحديث بيانات البطاقة تجنبًا لإيقافها. 

كما يمكن الاستعلام عن عدد أفراد بطاقة التموين 2022 من خلال بوابة مصر الرقمية، وذلك بالنسبة للمواطنين المقيدين على منظومة الدعم التمويني والحاملين للبطاقات التموينية.

 

حدث بياناتك دعم مصر بالرقم القومي

ويتم تسجيل رقم التليفون لبطاقة التموين 2022 من خلال تنشيط بطاقة التموين ثم إدخال رقم تليفون رب الأسرة .

في البداية يقوم رب الأسرة بالدخول إلى موقع دعم مصر من هنا tamwin.com.eg

اختيار خدمات تموينية للمواطنين، ثم تفعيل البطاقة واستلام الرقم السري.

يطلب الموقع الرسمي للتموين رقم البطاقة المكون من 14 رقمًا مدونًا على البطاقة .

ثم يقوم المواطن بإدخال باقي البيانات المطلوبة.

وبذلك يتم استلام رسالة على رقم الموبايل الذي تم تسجيله على بطاقة التموين 2022.

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موقع وزارة التموين لتحديث البطاقة و تسجيل رقم المحمول

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استعلام عن عدد أفراد بطاقة التموين 2022 عبر موقع بوابة مصر الرقمية

في حال عدم وجود خط تليفون في الأربع شركات باسم رب الأسرة، عليه شراء خط باسمه أو تحويل الخط الذي يمتلكه باسمه وإلا ستتوقف البطاقة عن صرف الخبز والسلع التموينية، وذلك كما نوهت وزارة التموين من خلال بيانها الرسمي الذي تم نشره في العديد من المواقع الرسمية. 

وتضمنت رسالة وزارة التموين والتجارة الداخلية مهلة محددة للمواطنين حاملي بطاقة التموين الذين تسلموا رسالة نصية بتسجيل رقم الهاتف المحمول عبر البون، إذ منحت وزارة التموين المصرية مهلة حتى أسبوعين من أجل تنفيذ التعليمات وتسجيل رقم الهاتف او الموبايل لأصحاب بطاقات التموين 2022.

وقد يجد المواطن بعض الصعوبة في الدخول على الموقع نظرا للكثافة الشديدة وإقبال المستفيدين على تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين 2022.

ويقدم موقع دعم مصر العديد من الخدمات غير إضافة رقم الموبايل لبطاقة التموين 2022 ومنها: إصدار بدل لبطاقة التموين، استعلام عن صرف البطاقة، استعلام عن حالة الطلب.

دعم مصر حدث بياناتك دعم مصر بالرقم القومي بطاقة التموين 2022 تسجيل رقم التليفون لبطاقة التموين 2022 تفعيل البطاقة الموقع الرسمى للتموين بطاقات التموين 2022 وزارة التموين المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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مفتوح الآن.. رابط استمارة تحديث بيانات بطاقة التموين 2022

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