موقع وزارة التموين لتحديث البطاقة و تسجيل رقم المحمول

يواصل المصريون البحث عن موقع وزارة التموين لتحديث البطاقة وتسجيل رقم المحمول، بعد أن دعت وزارة التموين حاملي البطاقات التموينية لتحديث بياناتهم لتجنب توقف البطاقة عن العمل وحرمانهم من السلع التموينية والغذائية التي تدعمها الدولة وتوفرها لمحدودي الدخل في كافة محافظات الجمهورية.

موقع وزارة التموين لتحديث البطاقة

حثت وزارة التموين المواطنون على الدخول على موقع وزارة التموين : https://digital.gov.eg لتحديث البطاقة وتسجيل رقم المحمول، ويهدف قرار الوزارة بتحديث البطاقة وتسجيل رقم المحمول لتجنب إيقاف البطاقات التموينية، بالتزامن مع قرار فتح باب التظلمات الخاصة بـ المحذوفين من الدعم التموينى، بسبب امتلاك سيارة حديثة موديل 2018، ونص القرار على ضرورة التنبيه على إرسـال كافة مستندات التظلمات إلى الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، حول امتلاك سيارة حديثة موديل 2018 فأحدث، بعد مراجعتها مـع إرسال كشوف معتمدة بحد أقصى يوم 17 مايو الجاري.

تسجيل رقم المحمول على موقع وزارة التموين

يمكن للمواطنين الدخول عبر موقع وزارة وزارة التموين لتحديث البطاقة وتسجيل رقم المحمول من خلال رابط البوابة الالكترونية لوزارة التموين : https://digital.gov.eg

وبعد الدخول على موقع وزارة التموين قم باختيار خانة خدمة التموين، ومن خلال زر تنشيط بطاقة التموين 2022 “تفعيل بطاقة التموين” ، سيتم فتح نافذة جديدة قم من خلال بخدمة تسجيل أرقام التليفونات وتسجيل رقم المحمول لبطاقة التموين 2022.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أرسلت رسالة نصية عبر كوبون الخبز الذي يستلمه المواطنون ليقوموا بعملية تنشيط بطاقات التموين 2022، عن طريق موقع وزارة التموين، وتسجيل أرقام المحمول، حتى لا يتم وقف الخدمة التموينية.

وحددت التموين مهلة للمواطنين من حاملي بطاقة التموين الذين تسلموا رسالة نصية بتسجيل أرقام المحمول، ومنحت مهلة أسبوعين من أجل تحديث بطاقات التموين، وحذرت من عدم الالتزام بالتعليمات مؤكدة أنه سيؤدي إلى وقف بطاقة التموين نهائيا، مما يعني عدم تمكن الأسرة من صرف الخبز المدعم والسلع التموينية الشهرية، المقدمة من وزارة التموين لأصحاب بطاقات التموين.