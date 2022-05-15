الأحد 15 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موقع وزارة التموين لتحديث البطاقة و تسجيل رقم المحمول

بطاقة
بطاقة
ads

يواصل المصريون البحث عن موقع وزارة التموين لتحديث البطاقة وتسجيل رقم المحمول، بعد أن دعت وزارة التموين حاملي البطاقات التموينية لتحديث بياناتهم لتجنب توقف البطاقة عن العمل وحرمانهم من السلع التموينية والغذائية التي تدعمها الدولة وتوفرها لمحدودي الدخل في كافة محافظات  الجمهورية.

موقع وزارة التموين لتحديث البطاقة 

حثت وزارة التموين المواطنون على الدخول على موقع وزارة التموين : https://digital.gov.eg  لتحديث البطاقة وتسجيل رقم المحمول، ويهدف قرار الوزارة  بتحديث البطاقة وتسجيل رقم المحمول لتجنب إيقاف البطاقات التموينية، بالتزامن مع  قرار فتح باب التظلمات الخاصة بـ المحذوفين من الدعم التموينى، بسبب امتلاك سيارة حديثة موديل 2018، ونص القرار على ضرورة التنبيه على إرسـال كافة مستندات التظلمات إلى الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، حول امتلاك سيارة حديثة موديل 2018 فأحدث، بعد مراجعتها مـع إرسال كشوف معتمدة بحد أقصى يوم 17 مايو الجاري.

تسجيل رقم المحمول على موقع وزارة التموين 

يمكن للمواطنين الدخول عبر موقع وزارة وزارة التموين لتحديث البطاقة وتسجيل رقم المحمول من خلال رابط البوابة الالكترونية لوزارة التموين : https://digital.gov.eg

وبعد الدخول على موقع وزارة التموين قم باختيار خانة خدمة التموين، ومن خلال زر تنشيط بطاقة التموين 2022 “تفعيل بطاقة التموين” ، سيتم  فتح نافذة جديدة قم من خلال بخدمة  تسجيل أرقام التليفونات وتسجيل رقم المحمول  لبطاقة التموين 2022.

txt

دعم مصر.. رابط تسجيل رقم التليفون لبطاقة التموين 2022

txt

نماذج امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2022

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أرسلت رسالة نصية  عبر كوبون الخبز الذي يستلمه المواطنون ليقوموا بعملية  تنشيط بطاقات التموين 2022، عن طريق موقع وزارة التموين، وتسجيل أرقام المحمول، حتى لا يتم وقف الخدمة التموينية.

وحددت التموين مهلة  للمواطنين من  حاملي بطاقة التموين الذين تسلموا رسالة نصية بتسجيل أرقام المحمول، ومنحت مهلة أسبوعين من أجل تحديث بطاقات التموين، وحذرت من عدم الالتزام بالتعليمات مؤكدة أنه سيؤدي إلى وقف بطاقة التموين نهائيا، مما يعني عدم تمكن الأسرة من صرف الخبز المدعم والسلع التموينية الشهرية، المقدمة من وزارة التموين لأصحاب بطاقات التموين.

موقع وزارة التموين لتحديث البطاقة و تسجيل رقم المحمول تسجيل رقم المحمول موقع وزارة التموين لتحديث البطاقة تسجيل رقم المحمول على موقع وزارة التموين موقع وزارة التموين

رئيس التحرير

وائل لطفي

من الهدم إلى البناء

الأكثر قراءة

دعم مصر.. رابط تسجيل رقم التليفون لبطاقة التموين 2022

بالرقم القومى.. تحديث قاعدة بيانات بطاقة التموين 2022

على موقع دعم مصر.. طريقة تسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين 2022

موقع وزارة التموين لتحديث البطاقة و تسجيل رقم المحمول

خطوات إضافة رقم الموبايل لبطاقة التموين 2022 عبر موقع دعم مصر

البوابة الرقمية للتموين.. إضافة رقم الموبايل لبطاقة التموين 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

بأى رصاصة تطالب إسرائيل؟

ماجد حبته

الرئيس الثالث لدولة الإمارات

بسنت حسن

ماذا بينك وبين الله يا شيرين؟

محمد عبدالعزيز

ليست آخرهم شيرين.. شهداء الكلمة فى تاريخنا

مؤمن المحمدي

استشعروا الحرج

حسين دعسة

بايدن يعزز حق حماية الوصاية الهاشمية على القدس

صفاء النجار

مشاهدات فى بلد الألف يوم «٢»

سارة شريف

من أجل الهدوء

صور

افتتاح دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية بحضور وزير الأوقاف والمفتى

بشاير الصيف

الكشري.. الإقبال تاريخي بعد رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين: 100 ألف شهيد مُنذ النكبة عام 1948

ورطة تل أبيب.. ما تداعيات مقتل "شيرين أبوعاقلة" على إسرائيل؟

في الذكرى الـ74 للنكبة.. الجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للفلسطينيين