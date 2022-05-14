السبت 14 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

استعلام عن عدد أفراد بطاقة التموين 2022 عبر موقع بوابة مصر الرقمية

بطاقة التموين
بطاقة التموين
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يريد الكثير من المواطنين تحديث بيانات بطاقة التموين، وكذلك الاستعلام عن عدد أفراد بطاقة التموين 2022 من خلال بوابة مصر الرقمية، وذلك بالنسبة للمواطنين المقيدين على منظومة الدعم التمويني والحاملين للبطاقات التموينية.

وتتيح خدمة استعلام عن عدد أفراد بطاقة التموين 2022 من خلال بوابة مصر الرقمية معرفة رصيد السلع للبطاقة التموين والحصص والمقررات المخصصة لها، أثناء صرف السلع التموينية الشهرية. 

 

رابط بوابة مصر الرقمية .. استعلام عن عدد أفراد بطاقة التموين 2022

 

  • فتح بوابة مصر الرقمية من خلال الرابط الرسمي .
  • الضغط على أيقونة التموين.
  • الضغط على خدمة استعلام عن عدد أفراد بطاقة التموين 2022 وصرف البطاقة.
  • تسجيل الحساب برقم الهاتف وكلمة المرور أثناء إنشاء الحساب.
  • النقر على ابدأ الخدمة.
  • تظهر بيانات البطاقة التموينية، ثم يتم الضغط على مربع أوافق على الشروط والأحكام، ثم اضغط التالي.
  • سيظهر أمامك بيانات البطاقة وعدد أفراد ورصيد البطاقة من الدعم.

تحديث بيانات بطاقة التموين وإضافة رقم الموبايل

ويتم تحديث بيانات بطاقة التموين من خلال بوابة مصر الرقمية في خطوات سهلة وبسيطة نقدمها من خلال هذا التقرير في شرح مبسط وواف بالرابط الرسمي.

أولا: قم بالدخول إلى بوابة مصر الرقمية من هنا  digital.gov.eg

ثانيا: قم باختيار خدمة التموين 

ثالثا: اختار تفعيل بطاقة التموين 

رابعا: ستفتح نافذة جديدة قم من خلال بخدمة إضافة رقم الموبايل لبطاقة التموين 2022

وتختلف حصة بطاقة التموين من السلع المدعمة شهريا، باختلاف عدد الأفراد المقيدين عليها، حيث تحصل على سبيل المثال البطاقة المقيد عليها 4 أفراد على قيمة 200 جنيه شهريا في صورة سلع مدعمة وعدد 600 رغيف على مدار الشهر، فيما تحصل البطاقة المقيد عليها 3 أفراد على قيمة 150 جنيها شهريا و450 رغيفا على مدار الشهر، أما البطاقة المقيد عليها فردين فقط تحصل على قيمة 100 جنيها شهريا و300 رغيف طوال الشهر، في حين تحصل البطاقة المقيد عليها فردا واحدا على قيمة 50 جنيها شهريا و150 رغيفا طوال الشهر.

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إدارة دعم مصر.. تحديث بيانات بطاقة التموين 2022

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رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة مايو 2022

ويتواجد على مستوى محافظات الجمهورية عدد 38 ألف منفذ بدال تمويني، و6300 منفذ لمشروع جمعيتي، و1300 فرع مجمع استهلاكي يوفر سلع التموين والسلع الحرة الأخرى لجميع المواطنين.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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