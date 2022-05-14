السبت 14 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة مايو 2022

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
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يبحث الكثير من المواطنين المهتمين والمستفيدين من معاش تكافل وكرامة عن رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة مايو 2022، وذلك لمتابعة آخر مستجدات معاش تكافل وكرامة الذي تصرفه وزارة التضامن الاجتماعي.

وتصدرت نتائج البحث خلال تلك الفترة على محرك البحث العالمي "جوجل" عن رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة مايو 2022.

وتستعرض "الدستور" لقراءها خلال ذلك التقرير رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة مايو 2022.

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة مايو 2022

  • يجب عليك المستفيد من معاش تكافل وكرامة الدخول على رابط الاستعلام (من هنا)
  • الضغط على كلمة برنامج تكافل وكرامة.
  • إدخال البيانات الخاصة بالمستعلم وهي (الاسم والرقم القومى والعنوان).
  • قم بتحديد مكتب الشؤون الاجتماعية التابع له واختيار محافظة الإقامة.
  • النقر على كلمة استعلام لتتمكن من معرفة كافة المعلومات التي يتم الاستعلام عنها.

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شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 

-  ألا يكون الزوج أو الزوجة، أو المسن أو العاجز يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه، أو أن يتقاضى معاش تأميني أو مساعدة ضمانية.

- ألا تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج «تكافل» لديها أبناء من حديثي الولادة حتي سن الـ18 عاما، علي أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الـ18 بمراحل التعليم المختلفة.

- تقديم كافة المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل: «صور بطاقات رقم قومي سارية، صور شهادات ميلاد، صور وثائق الزواج، أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر وصور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أو غيرها من الوثائق المطلوبة».

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- أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج «كرامة» من المسنين بعمر يبدأ من 65 عام أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذي لا ينالون الرعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.

- ألا يمتلك ملكية أرض زراعية «نصف فدان فأكثر».

ـ  ألا يمتلك إيجار أرض زراعية  فدان فأكثر.

ـ ألا يمتلك عقار أو أكثر بخلاف السكن.

ـ ألا يمتلك محل تجارى أو أكثر مسجلة أو غير مسجلة.

- ألا يعمل بأجر منتظم فى القطاع الخاص أو العام أو الحكومي «باشتراك تأميني».

- ألا يمتلك أو يشترك في مشروعات خاصة «مسجله أو غير مسجلة مع ذكر قيمة المشروع».

- ألا يكون حاصل على معاش قطاع خاص أو عام أو حكومى.

ـ ألا يحصل على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر.

ـ ألا يكون مسافرا خارج البلاد بغرض العمل «قبل أو بعد القبول بالبرنامج».

ـ ألا يمتلك سيارات أو جرارات أو توك توك أو أية مركبة.

ـ ألا يمتلك مصروفات مدرسية أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويا.

ـ ألا يمتلك معدات ثقيله مثل «لودر، ماكينة طحين، خلاط بناء».

ـ ألا يتلقى دعم من جمعيات أهلية بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهرياً.

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