السبت 14 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

إدارة دعم مصر.. تحديث بيانات بطاقة التموين 2022

التموين
التموين
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طالبت وزارة التموين جميع المستفيدين من الخدمات التموينية بـ تحديث بيانات بطاقة التموين 2022 عبر موقع إدارة دعم مصر؛ جاء ذلك في رسالة وزارة التموين والتجارة الداخلية تضمنت مهلة محددة للمواطنين حاملي بطاقة التموين الذين تسلموا رسالة نصية بتسجيل رقم الهاتف المحمول عبر البون.

منحت وزارة التموين مهلة حتى أسبوعين من أجل تنفيذ التعليمات وتحديث بيانات بطاقة التموين 2022 عبر إدارة دعم مصر، عبر بون صرف الخبز محذرة من أن عدم الالتزام بالتعليمات سيؤدي في النهاية إلى وقف بطاقة التموين نهائيًا، مما يعني عدم تمكن الأسرة من صرف الخبز المدعم والسلع التموينية الشهرية، المقدمة من وزارة التموين لأصحاب بطاقات التموين.

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خطوات إضافة رقم الموبايل لبطاقة التموين 2022 عبر موقع دعم مصر

جاء نص الرسالة التي تسلمها عدد من المواطنين حاملي بطاقات التموين عبر بونات صرف الخبز كالتالي: "برجاء تحديث بيانات بطاقة التموين 2022 وتسجيل رقم تليفون مسجل باسم رب الأسرة خلال أسبوعين حتى لا يتم إيقاف البطاقة".

إدارة دعم مصر.. تحديث بيانات بطاقة التموين 2022

أولًا: من أجل تحديث بيانات بطاقة التموين 2022 يجب الدخول إلى إدارة دعم مصر www.tamwin.com.eg .

ثانيًا: الضغط على أيقونة الخدمات التموينية المتاحة.

ثالثًا: كتابة رقم الهاتف المحمول.

رابعًا: اختيار إعادة إرسال الرقم السري للهاتف المحمول.

خامسًا: إدخال رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة التموينية.

سادسًا: كتابة رقم البطاقة التموينية والمكون من اثني عشر رقمًا.

سابعًا: وأخيرًا الضغط على أيقونة إرسال الرقم السري.

 

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وعند الدخول إلى موقع إدارة دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل ستجد رسالة تحذيرية تنص على:

في حالة إثبات أي تزوير في أي بيان من بيانات البطاقة التموينية سوف يتم عمل الآتي:-

إلغاء البطاقة نهائيًا.

المساءلة القانونية بإدلاء بيانات خاطئة في مستندات رسمية.

ويتيح موقع إدارة دعم مصر 2022 عدة خدمات تموينية للمواطنين، حيث يوفر أربع خدمات تموينية، منها: إصدار بدل تالف لبطاقة التموين، تفعيل البطاقة واستلام الرقم السري، استعلام عن صرف البطاقة، استعلام عن حالة طلب.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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