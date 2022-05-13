الجمعة 13 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

البوابة الرقمية للتموين.. إضافة رقم الموبايل لبطاقة التموين 2022

التموين
التموين
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يبحث العديد من أصحاب بطاقات التموين والبالغ عددها ما يقرب من 23 مليون بطاقة، مدرجة على قاعدة بيانات منظومة الدعم التمويني، عن كيفية إضافة رقم الموبايل لبطاقة التموين 2022 عبر البوابة الرقمية للتموين أو موقع دعم مصر، ضمن إجراءات وزارة التموين والتجارة الداخلية لضبط منظومة الدعم التمويني من أجل وقف بطاقة الأسر غير المستحقة للدعم بهدف إيصال الدعم لمستحقيه من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.

ويقدم “الدستور” بالخطوات والرابط الرسمي طريقة إضافة رقم الموبايل لبطاقة التموين 2022 عبر البوابة الرقمية للتموين وكذلك موقع دعم مصر وجميع الخدمات التموينية الإلكترونية المتاحة عبر الموقع الرسمي وتحديث بطاقة التموين.

 

إضافة رقم الموبايل لبطاقة التموين 2022 عبر البوابة الرقمية للتموين

 

أولا: قم بالدخول إلى البوابة الرقمية للتموين من هنا  https://digital.gov.eg/

ثانيا: قم باختيار خدمة التموين 

ثالثا: اختار تفعيل بطاقة التموين 

رابعا: ستفتح نافذة جديدة قم من خلال بخدمة اضافة رقم الموبايل لبطاقة التموين 2022

تقدم البوابة الرقمية للتموين العديد من الخدمات الالكترونية وليس فقط اضافة رقم الموبايل لبطاقة التموين 2022، حيث تجد ايضا خدمات:

التأمين الاجتماعى

كل ما يخص خدمات التأمين الاجتماعي للأفراد.

مركباتى

يُمكنك تجديد رخصة المركبة والاستعلام وسداد المخالفات المرورية المختلفة عن طريق البوابة دون الحاجة للانتظار.

التوثيق

كل ما تحتاج إليه من توكيلات وإقرارات وأنت في مكانك.

السجل التجارى

وفر وقتك واستفد بجميع خدمات السجل التجاري من خلال مصر الرقمية.

رخصى

جدّد رخصة القيادة واستعلم وسدّد مخالفاتك أو مخالفات غيرك من مكانك.

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موقع دار الإفتاء المصرية استعلام عن فتوى

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موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

موعد دعم مصر.. كيفية إضافة رقم الموبايل لبطاقة التموين 2022 ؟

 

ويكون التحديث عبر الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول إلى موقع دعم مصر الرسمي عبر رابط إدارة دعم مصر https://www.tamwin.com.eg/ .

الضغط على أيقونة الخدمات التموينية المتاحة.

تسجيل رقم الهاتف المحمول.

اختيار إعادة إرسال الرقم السري للهاتف المحمول.

إدخال رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة التموينية.

ويتيح موقع دعم مصر عدة خدمات تموينية للمواطنين، حيث يوفر 4 خدمات تموينية

1 - إصدار بدل تالف لبطاقة التموين.

2 - تفعيل البطاقة واستلام الرقم السري.

3 - استلام عن صرف البطاقة.

4 - استعلام عن حالة طلب.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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