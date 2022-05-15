الأحد 15 مايو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس 3 متهمين متورطين في سرقة مخزن بالمقطم

حبس
حبس
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جدّد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس 3 متهمين بسرقة أحد المخازن، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة المقطم بلاغًا من تاجر، مقيم بدائرة القسم يفيد اكتشافه كسر باب المخزن ملكه الكائن بالعقار سكنه وسرقة 16 كرتونة تحوى كمية من البضائع.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى إستخدام مرتكبى الواقعة لسيارة مؤجرة لأحد الأشخاص "محدد"، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها وبصحبته شريكه وبحوزتهما 10 كراتين من المستولى عليهم ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب".

وأقرا بتصرفهما فى باقى الكراتين بالبيع لدى عميلهما سيئ النيــــة صاحب محل، مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة، وتم بإرشادهما ضبط الأخير وبحوزته باقى المسروقات المستولى عليها وباستدعاء المجنى عليـــه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

من الهدم إلى البناء

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