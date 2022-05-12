إصابات ووفيات بالعشرات بالعراق.. الحمى النزفية تصل كردستان

يتواصل تسجيل حالات جديدة من الاصابة بالحمى النزفية في العراق، والتي وصلت لأول مرة لإقليم كردستان العراق أيضا، حيث أعلنت وزارة الصحة في الإقليم، الثلاثاء، عن تسجيل أول إصابة بالحمى النزفية في أربيل.



وقالت الوزارة في بيان لها: "بعد إجراء عدة فحوصات ومتابعة، تم تسجيل أول حالة بالحمى النزفية لشاب من أهالي أربيل".



من جهتها، أعلنت وزارة الصحة العراقية، الثلاثاء، عن إحصائية جديدة لحالات الوفاة والإصابة بالحمى النزفية.

وكشف المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، أن آخر إحصائية رسمية من الوزارة، تؤكد بلوغ عدد الإصابات 55 إصابة و12 حالة وفاة، موضحا أن محافظة ذي قار جنوبي البلاد سجلت لوحدها أكثر من نصف عدد الحالات بواقع 29 إصابة.



وأضاف أن: "أغلب المصابين تماثلوا للشفاء"، مشيرا إلى أن الحمى النزفية مرض متوطن منذ 50 عاما وليس بجديد.



وتابع: "الإصابات كانت محدودة خلال الأعوام الماضية، أما الآن فإن أعداد الإصابات متزايدةمتزايدة.