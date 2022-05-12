كوريا الشمالية تعلن تسجيل أول إصابة بكورونا.. وكيم يعلق

تعهّد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، الخميس، بـ"التغلّب" على جائحة كوفيد-19 من خلال تطبيق نظام حجر صحّي "طارئ إلى أقصى درجة"، وذلك بعد الإعلان رسمياً عن تسجيل أول إصابة بالفيروس في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية عن كيم قوله، خلال اجتماع طارئ عقده المكتب السياسي، إنّ "الهدف هو القضاء على جذور (الجائحة) في أقصر فترة زمنية ممكنة".



وأضافت الوكالة أنّ الزعيم "أكّد لنا أنّه بفضل درجة الوعي السياسي العالية التي يتمتّع بها الشعب... سنتغلّب بالتأكيد على حالة الطوارئ وسننجح في مشروع الحجر الصحي الطارئ".