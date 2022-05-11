المشدد 18 عامًا لتشكيل عصابي بتهمة الإتجار في المخدرات بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد عبدالسلام، بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد 15 سنة، وغرامة 100 ألف جنيه، لإدانتهم في القضية رقم 16375 لسنة 2021 جنايات مركز ديرب نجم، بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار.

كما قضت بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه، لحيازة سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص.

وتعود أحداث القضية لشهر سبتمبر من العام المنقضي، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديرب نجم، يفيد بورود معلومات لضباط مكافحة المخدرات، بقيام (ص. ال. ع) - 19 عامًا - تاجر فاكهة، ومقيم بإحدى قرى المركز، بتكوين تشكيل عصابي بالاشتراك مع كل من: (ن. م. ع) - 19 عامًا - حلاق، و(م. ر. م) - 19 عامًا حلاق، بزعامة الأول، تخصص نشاطهم في الإتجار في المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات ونفاذًا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الأول حال استقلاله سيارة رفقة المتهمين الثاني والثالث، وضبط بحوزة الأول سلاح ناري بندقية آلية و 12 طلقة لذات العيار، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبحوزة المتهم الثاني سلاح ناري بندقية خرطوش و3 طلقات لذات العيار ومبلغ مالي، وبحوزة المتهم الثالث مبلغ مالي، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها علي 3 أجولة تحوي 30 لفافة لنبات الحشيش " البانجو _ القنب " ، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار ، والسلاح الناري للدفاع عن تجارتهم الآثمة والمبالغ المالية حصيلة تجارتهم.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، أحالت المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.