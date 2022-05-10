مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2022 للعاملين بالقطاع العام

يبحث المواطنون في الوقت الحالي عن مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2022، بعد أن شهد عيد الفطر 2022 وشهر رمضان، إنفاق المصريين مبالغ كبيرة، في شراء الملابس الجديدة وكعك العيد، وكذلك إقامة الولائم، تترقب الأسر المصرية مواعيد صرف مرتبات شهر مايو، لسد العجز الذي أحدثه الإنفاق الزائد خلال الشهر الماضي.

ويترقب المواطنون موعد صرف مرتبات شهر مايو 2022، حتى يتمكنوا من شراء مستلزمات المنزل وكذلك الاستعداد لشراء الأضحية في عيد الأضحى 2022، أو التقديم على الحج 2022.

وتستعرض "الدستور" لقرائها من خلال ذلك التقرير موعد صرف مرتبات شهر مايو 2022.

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2022

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2022 الجهة الإثنين 23 مايو الوزارات: الصحة التضامن الاجتماعي التموين النقل الاتصالات القوى العاملة الإنتاج الحربي الهجرة وشئون المصريين بالخارج قطاع الأعمال العام شئون مجلس النواب الداخلية الثقافة الآثار الإسكان التجارة والصناعة الطيران المدني البيئة السياحة البترول الجهات التابعة لهذه الوزارات (المصالح والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية). مديريات الخدمات بالمحافظات: الشئون الصحية التضامن الاجتماعي التموين والتجارة الداخلية الطرق والنقل القوى العاملة الإسكان والمرافق الهيئات المستقلة والجهات: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المجلس القومي لحقوق الإنسان المجلس الأعلى للصحافة الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي الجهاز المركزي للمحاسبات مجلس النواب. الثلاثاء 24 مايو الوزارات: التعليم العالي التنمية المحلية العدل الكهرباء التخطيط الاستثمار التعاون الدولي التربية والتعليم الزراعة واستصلاح الأراضي الموارد المائية والري الخارجية الشباب والرياضة المالية الجهات التابعة لهذه الوزارات (المصالح والهيئات العامة الخدمة والاقتصادية). مديريات الخدمات بالمحافظات: التربية والتعليم الزراعة الطب البيطري الشباب والرياضة دواوين عموم المحافظات مديريات التنظيم والإدارة الجامعات بمختلف المحافظات. الهيئات المستقلة والجهات: القضاء والنيابة العامة هيئة النيابة الإدارية هيئة قضايا الدولة مجلس الدولة هيئة الرقابة الإدارية الهيئة العامة للرقابة المالية المحكمة الدستورية العليا ودار الإفتاء المصرية اللجنة العليا للانتخابات معهد الخدمات المالية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأزهر الشريف رئاسة مجلس الوزراء رئاسة الجمهورية باقي الجهات الأخرى. الأربعاء 25 مايو الطيران المدني وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج وزارة الأوقاف وزارة الإسكان وزارة الثقافة قطاع الأعمال العام التجارة والصناعة وزارة السياحة التموين وزارة الإنتاج الحربي وزارة القوى العاملة وزارة الصحة وزارة البيئة وزارة النقل الاتصالات وزارة التضامن الاجتماعي البترول الآثار الهيئات المستقلة والجهات دار الإفتاء المصرية اللجنة العليا للانتخابات معهد الخدمات المالية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأزهر الشريف رئاسة مجلس الوزراء رئاسة الجمهورية باقي الجهات الأخرى.

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