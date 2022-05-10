سعر شيكارة الأرز 25 كيلو اليوم في الأسواق المصرية

يبحث الكثير من المواطنين عن سعر شيكارة الأرز 25 كيلو اليوم، وذلك بعد تباين أسعار السلع الأساسية في السوق المصري وخاصة الأرز، خاصة بعد تحريك سعر الدولار، لذلك يتجه المواطنون إلى شراء السلع التموينية بالجملة حتى يتثنى لهم توفير القليل من الجنيهات.

سعر شيكارة الأرز 25 كيلو اليوم

وتكفي شيكارة الأرز 25 كيلو، استهلاك عدة أشهر للأسرة المكونة من 5 أفراد، وتختلف الأسعار حسب نوع الأرز ونسبة الكسر به، وتصدر البحث على المحركات العالمية وعلى رأسها "جوجل" عن سعر شيكارة الأرز 25 كيلو اليوم.

وتستعرض "الدستور" لقراءها من خلال ذلك التقرير سعر شيكارة الأرز 25 كيلو اليوم.

ويعتبر الأرز من أهم المحاصيل الزراعية في مصر، حيث يعد أحد الأطباق الرئيسية عند المصريين، فلا تخلو مائدة طعام من تواجد الأرز.

وتتراوح سعر شيكارة الأرز وزن 25 كيلو ما بين 300 إلى 380 جنيهًا.

وبحسب أسعار السوق المصري تراوح سعر كيلو الأرز الأبيض من 13 إلى 15 جنيهات للأرز رفيع الحبة وكيلو الأرز الأبيض عريض الحبة بلغ سعره من 14 إلى 17 جنيهًا.



ارتفع سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة حتى وصل 5500-6000 جنيه للطن الواحد.

أما سعر الأرز عريض الحبة شعير تراوح الطن بين 8500-9000 جنيه.

وتراوح سعر طن الأرز الأبيض العريض من 9000 إلى 9500 جنيه.

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فوائد الأرز المصري

يعتبر الأرز من أهم الاطباق الرئيسية في المطابخ العالمية وعلى رأسها المطبخ المصري، لما به من فوائد كثيرة، مثل:

مصدر الطاقة: يعتبر الأرز هو مصدر للطاقة، إذا كنت تشعر بالإرهاق، فإن تناول طبق من الأرز هو مصدر جيد وفوري للطاقة.

جيد للهضم: ويعتبر تناول الأرز أحد الطرق الجيدة لتحسين صحة الأمعاء وهي غنية بالألياف التي تقلل الإمساك، كما أنه يعمل كمدر طبيعي للبول

يقلل من السمنة: ويساعد الأرز في إدارة الوزن حيث يمكن أن يساعدك على تقليل الدهون في جسمك.

جيد لصحة القلب: يمكن أن يؤدي تناول الأرز إلى تحسين صحة قلبك إلى حد كبير لما له من خصائص مضادة للالتهابات.

يتحكم في ضغط الدم والسكر: إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم والسكري، فالأرز هو الغذاء المناسب لك.