الثلاثاء 10 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر شيكارة الأرز 25 كيلو اليوم في الأسواق المصرية

الأرز
الأرز
ads

يبحث الكثير من المواطنين عن سعر شيكارة الأرز 25 كيلو اليوم، وذلك بعد تباين أسعار السلع الأساسية في السوق المصري وخاصة الأرز، خاصة بعد تحريك سعر الدولار، لذلك يتجه المواطنون إلى شراء السلع التموينية بالجملة حتى يتثنى لهم توفير القليل من الجنيهات.

سعر شيكارة الأرز 25 كيلو اليوم

وتكفي شيكارة الأرز 25 كيلو، استهلاك عدة أشهر للأسرة المكونة من 5 أفراد، وتختلف الأسعار حسب نوع الأرز ونسبة الكسر به، وتصدر البحث على المحركات العالمية وعلى رأسها "جوجل" عن سعر شيكارة الأرز 25 كيلو اليوم.

وتستعرض "الدستور" لقراءها من خلال ذلك التقرير سعر شيكارة الأرز 25 كيلو اليوم.

ويعتبر الأرز من أهم المحاصيل الزراعية في مصر، حيث يعد أحد الأطباق الرئيسية عند المصريين، فلا تخلو مائدة طعام من تواجد الأرز.

وتتراوح سعر شيكارة الأرز وزن 25 كيلو ما بين  300 إلى 380 جنيهًا.

وبحسب أسعار السوق المصري تراوح سعر كيلو الأرز الأبيض من 13 إلى 15 جنيهات للأرز رفيع الحبة وكيلو الأرز الأبيض عريض الحبة بلغ سعره من 14 إلى 17 جنيهًا.

ارتفع سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة حتى وصل 5500-6000 جنيه للطن الواحد. 

أما سعر الأرز عريض الحبة شعير تراوح الطن بين 8500-9000 جنيه.

وتراوح سعر طن الأرز الأبيض العريض من 9000 إلى 9500 جنيه.

أشرف بن شرقي يرفض البقاء مع الزمالك

كنائس الطائفة الإنجيلية بسوهاج تحتفل بتجديد مبانيها العريقة

بخطوات سهلة.. طريقة طهى طاجن ورق عنب باللحمة الضاني

إيطاليا: وصول 11 ألفًا و882 مهاجرًا غير شرعى منذ بداية 2022

قد يهمك أيضًا: «التنسيق الحضاري» يكشف التفاصيل الكاملة لمسابقة تطوير الميادين العامة

 

فوائد الأرز المصري

يعتبر الأرز من أهم الاطباق الرئيسية في المطابخ العالمية وعلى رأسها المطبخ المصري، لما به من فوائد كثيرة، مثل:

مصدر الطاقة: يعتبر الأرز هو مصدر للطاقة، إذا كنت تشعر بالإرهاق، فإن تناول طبق من الأرز هو مصدر جيد وفوري للطاقة.

جيد للهضم: ويعتبر تناول الأرز أحد الطرق الجيدة لتحسين صحة الأمعاء وهي غنية بالألياف التي تقلل الإمساك، كما أنه يعمل كمدر طبيعي للبول

يقلل من السمنة: ويساعد الأرز في إدارة الوزن حيث يمكن أن يساعدك على تقليل الدهون في جسمك.

جيد لصحة القلب: يمكن أن يؤدي تناول الأرز إلى تحسين صحة قلبك إلى حد كبير لما له من خصائص مضادة للالتهابات.

يتحكم في ضغط الدم والسكر: إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم والسكري، فالأرز هو الغذاء المناسب لك.

سعر شيكارة الأرز 25 كيلو اليوم شيكارة الأرز سعر شيكارة الأرز شيكارة الأرز 25 كيلو فوائد الأرز فوائد الأرز المصري

مواد متعلقة

فتح باب التضامن بين الشركات لتنفيذ برامج الحج للموسم الحالى (مستند)

رابط الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

توسيع قاعدة الحوار

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2022 واستطلاع أسماء الفائزين

الآن رابط نماذج الوزارة للصف الرابع الابتدائي 2022 دراسات

الآن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وزارة التضامن الاجتماعى 2022

تطورات قضية «مارينا صلاح».. كيف ردت إدارة المستشفى الوطنى للعيون على اتهامات الإهمال؟

مَن هى مارينا صلاح سركيس التى أشعل خبر وفاتها مواقع التواصل؟

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى الترم الثانى 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هدى العجيمى

عن النقد والنقاد (من تجاربي)

حسين دعسة

كيف نتعرف على الوصاية الهاشمية؟

منى رجب

براعة الروحانيات فى «جزيرة غمام»

محمود خليل

«إخوان» الثمانينيات.. الجهاد فى النقابات وعلى «البسطات»

أحمد سعد زايد

كيف نقتلع جذور الإرهاب؟

ماجد حبته

المنصة.. كاذبون بلا رخصة

محمد رفعت

الإخوان والدولار البداية والنهاية «5»

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

اقطعوا يد الإرهاب

صور

أول صور لفتح مقام ومسجد الحسين أمام المصلين والزوار

مؤتمر تقديم إيهاب جلال

مبارة الأهلي ووفاق سطيف وصورة عبد الوهاب تزين المدرجات

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء إسرائيل: لا نبحث عن مواجهة لكننا مستعدون لأى سيناريو

بعد موجة العمليات في إسرائيل.. ما هي استراتيجية حماس؟ وما أهدافها؟

صحيفتان عمانيتان: على المجتمع الدولي التدخل العاجل لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين