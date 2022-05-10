رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2022 واستطلاع أسماء الفائزين

يبحث المواطنون الذين قدموا على قرعة الحج هذا العام عن رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2022، وذلك حتى يتثنى لهم معرفة أسماء الفائزين في قرعة الحج 2022.

رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2022

وتستعرض "الدستور" لقراءها من خلال ذلك التقرير رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2022.

بدأت المحافظات بكافة أنحاء الجمهورية في إجراء قرعة الحج 2022، ويمكن للمواطنين الذين قدموا على قرعة الحج 2022 الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2022 من خلال عدة خطوات بسيطة لمعرفة أسماء الحجاج الفائزين في القرعة العلنية للحجاج المقبولين في الحج هذا العام 2022.

وقد اتاح موقع وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة السياحة والتضامن الاجتماعي رابطًا مخصصًا للتعرف على نتيجة وأسماء الفائزين في نتيجة قرعة الحج الحجاج المقبولين في الحج، من خلال موقعها الرسمي.

يمكن للمواطنين الدخول على الموقع الرسمي لقرعة الحج (من هنا)

اختيار الاستعلام عن نتيجة القرعة

الرقم القومي ورقم المصنع

سوف يظهر لك الاسم ونوع الحج والمحافظة وحالة القبول أو الرفض

ومن المقرر ان تبدأ وزارة الداخلية المصرية إجراء قرعة الحج خلال الفترة من 10 مايو إلى 14 مايو من الشهر الجاري.

نتيجة قرعة الحج 2022 وزارة الداخلية السياحي والجمعيات الأهلية

البوابة المصرية الموحدة للحج من هنا ()

المؤسسة القومية لتيسير الحج وزارة التضامن الاجتماعي (من هنا)

وزارة السياحة – بوابة قطاع الشركات – خدمات الحج و العمرة (من هنا)

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جدول موعد إجراء قرعة الحج 2022 في مصر

الثلاثاء الموافق 10 مايو 2022

إجراء القرعة بمديريات أمن "أسوان - الوادي الجديد – الفيوم – الشرقية – دمياط – مطروح - البحر الأحمر".

الأربعاء الموافق 11 مايو 2022

إجراء القرعة بمديريات أمن "الأقصر- أسيوط – الجيزة - الدقهلية – بورسعيد – الإسكندرية – جنوب سيناء".

الخميس الموافق 12 مايو 2022

إجراء القرعة بمديريات أمن "قنا – المنيا – القليوبية – الغربية – الإسماعيلية – البحيرة – شمال سيناء".

السبت الموافق 14 مايو 2022

إجراء القرعة بمديريات أمن "سوهاج - بنى سويف - المنوفية – كفر الشيخ – السويس – القاهرة".