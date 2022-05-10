وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لهيئة عمليات القوات المسلحة

شهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، البحث الرئيسى لهيئة عمليات القوات المسلحة بعنوان «الرؤية المستقبلية لتنمية الولاء والانتماء للشباب المصري في ظل المتغيرات المعاصرة»، بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من الخبراء الاستراتيجيين والمفكرين.

الفريق أول محمد زكي

بدأت مراسم مناقشة البحث بكلمة اللواء أركان حرب أحمد فتحي خليفة، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، قدم خلالها الشكر والتقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة لما تقدمه من أوجه الدعم للارتقاء بالمستوى البحثي داخل القوات المسلحة ومعاونة كافة أجهزة الدولة المصرية في مجابهة كل ما يخص الوطن من أزمات وتحديات.

الفريق أول محمد زكي

وشارك في إعداد البحث نخبة من الخبراء الاستراتيجيين والباحثين فى مجال الأمن القومى من مختلف أفرع وأسلحة القوات المسلحة وعدد من الشخصيات العامة والمفكرين، وانتهى إلى تقديم عدد من التوصيات والآليات المقترحة لتفعيل دور كافة الأجهزة المعنية بالدولة للاضطلاع بدورها لتنمية الولاء والانتماء للشباب المصرى فى ظل المتغيرات المعاصرة.

الفريق أول محمد زكي

وفي نهاية البحث، نقل الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، للحضور، مؤكداً أهمية اتباع أحدث الأساليب العلمية في التخطيط والإعداد لمعالجة المشكلات، مشيداً بالجهد المبذول في البحث وأهميته في دعم الجهود الوطنية المخلصة لإعلاء مصلحة الوطن.

حضر مناقشة البحث عدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية.