موعد صرف مرتبات شهر مايو 2022 وجهات صرف الرواتب

يبحث المواطنون في الوقت الراهن عن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2022، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2022، خاصة بعد إنفاق المصريين المصروفات الخاصة بالعيد ومستلزماته.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2022

ويترقب المواطنون موعد صرف مرتبات شهر مايو 2022، حتى يتمكنوا من شراء مستلزمات المنزل وكذلك الاستعداد لشراء الأضحية في عيد الأضحى 2022، أو التقديم على الحج 2022.

وتستعرض "الدستور" لقرائها من خلال ذلك التقرير موعد صرف مرتبات شهر مايو 2022.

حددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2022 للعاملين في الدولة، والتي قسمت إلى عدة أيام حسب كل جهة وهيئة حكومية، فقد تقرر بدء صرف مرتبات شهر مايو للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم الإثنين 23 مايو، ثم بدء صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم الثلاثاء 24 مايو، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومي الأربعاء والخميس 25 و26 مايو.

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2022

جهات صرف المرتبات يوم 23 مايو

الوزارات: الصحة، والتضامن الاجتماعي، التموين، والنقل، والاتصالات، والقوى العاملة، والإنتاج الحربي، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وقطاع الأعمال العام، وشئون مجلس النواب، والداخلية، والأوقاف، والثقافة، والآثار، والإسكان، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والبيئة، والسياحة، والبترول، والجهات التابعة لهذه الوزارات (المصالح والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية).

مديريات الخدمات بالمحافظات: الشئون الصحية، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والطرق والنقل، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق.

الهيئات المستقلة والجهات: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس النواب.

قد يهمك أيضًا:

يعد النقود فى الشارع.. كشف ملابسات فيديو متسول الإسكندرية

نموذج امتحان الصف الثاني الاعدادي 2022

حقيقة تسريب امتحان اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي 2022

جهات صرف يوم 24 مايو

الوزارات: التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، والتربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية، والجهات التابعة لهذه الوزارات (المصالح والهيئات العامة الخدمة والاقتصادية).

مديريات الخدمات بالمحافظات: التربية والتعليم، والزراعة، والطب البيطري، والشباب والرياضة، ودواوين عموم المحافظات، ومديريات التنظيم والإدارة، والجامعات بمختلف المحافظات.

الهيئات المستقلة والجهات: القضاء والنيابة العامة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمحكمة الدستورية العليا، ودار الإفتاء المصرية، واللجنة العليا للانتخابات، ومعهد الخدمات المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والأزهر الشريف، ورئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، وباقي الجهات الأخرى.

أما تلك الوزارات فتبدأ في صرف المرتبات للعاملين بها يوم 25 مايو 2022 وهي:

الطيران المدني- وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج- وزارة الأوقاف- وزارة الإسكان- وزارة الثقافة- قطاع الأعمال العام- التجارة والصناعة- وزارة السياحة- وزارة الداخلية- التموين- وزارة الإنتاج الحربي- وزارة القوى العاملة- وزارة الصحة- وزارة البيئة –وزارة النقل – الاتصالات- وزارة التضامن الاجتماعي- البترول- الآثار

الهيئات المستقلة والجهات: دار الإفتاء المصرية، واللجنة العليا للانتخابات، ومعهد الخدمات المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والأزهر الشريف، ورئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، وباقي الجهات الأخرى.