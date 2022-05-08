الآن.. سعر الدولار اليوم الأحد في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية

يبحث المواطنون في مصر عن سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري، وذلك بعد عودة البنوك للعمل مرة أخرى عقب إجازة عيد الفطر 2022، التي امتدت حتى 9 أيام متواصلة والتي تعد أكبر فترة إجازة منذ شهور طويلة.

ويستعرض "الدستور" لقراءه من خلال ذلك التقرير سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

استقر سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري اليوم الأحد 8 مايو 2022، وكذلك في البنوك الحكومية والخاصة، وقد شهدت البنوك اليوم تقلبات في أسعار العملات الأجنبية وخاصة سعر الدولار عقب انتهاء إجازة عيد الفطر 2022، التي تعد أطول فترة إجازة منذ أشهر طويلة.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

18.44 جنيه للشراء.

18.52 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

18.45 جنيه للشراء.

18.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

18.46 جنيه للشراء.

18.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

18.45 جنيه للشراء.

18.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجارى الدولى cib

18.45 جنيه للشراء.

18.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

18.48 جنيه للشراء.

18.53 جنيه للبيع.

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وتجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في موعدها الطبيعي المحدد له 19 مايو الحالي.

وتتكون لجنة السياسة النقدية التى تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي المصري من 7 أعضاء وهم محافظ البنك المركزي المصري، ونائبا المحافظ، و4 أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية من خلال تلك اللجنة.

وتجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس كل 6 أسابيع، والجدول الزمني لاجتماعات اللجنة حتى نهاية العام الحالي، وقد عقدت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اجتماعين منذ بداية العام الحالي، في الثالث من فبراير و24 مارس الماضيين، فيما يتبقى 6 اجتماعات في 19 مايو الحالي و23 يونيو المقبل و18 أغسطس المقبل و22 سبتمبر و3 نوفمبر و22 ديسمبر 2022.