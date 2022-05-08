يبحث الطلاب وأولياء الأمور في تلك الفترة عن نموذج امتحان الصف الثاني الاعدادي 2022، حيث يشغل أذهانهم خلال الفترة الراهنة كيفية الاستعداد لخوض ماراثون الامتحانات.

وتنشر "الدستور" لقرائها من خلال ذلك التقرير نموذج امتحان الصف الثاني الاعدادي 2022، وكذلك مواعيد وجدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي 2022.

نموذج امتحان الصف الثاني الاعدادي 2022

من المقرر أن تبدأ امتحانات الصف الثاني الإعدادي الفصل الدراسي الثاني لعام 2021- 2022، يوم السبت الموافق 7 من شهر مايو لعام 2022، وستستمر حتى يوم 12 من شهر مايو الحالي.

وننشر لكم من خلال الصور التالي نماذج امتحانات الصف الثاني الإعدادي.

نموذج امتحان الصف الثاني الاعدادي 2022

نموذج امتحان الصف الثاني الاعدادي 2022

نموذج امتحان الصف الثاني الاعدادي 2022

نموذج امتحان الصف الثاني الاعدادي 2022

نموذج امتحان الصف الثاني الاعدادي 2022

نموذج امتحان الصف الثاني الاعدادي 2022

نموذج امتحان الصف الثاني الاعدادي 2022

نموذج امتحان الصف الثاني الاعدادي 2022

نموذج امتحان الصف الثاني الاعدادي 2022

نموذج امتحان الصف الثاني الاعدادي 2022

نموذج امتحان الصف الثاني الاعدادي 2022

نموذج امتحان الصف الثاني الاعدادي 2022

نموذج امتحان الصف الثاني الاعدادي 2022

نموذج امتحان الصف الثاني الاعدادي 2022

نموذج امتحان الصف الثاني الاعدادي 2022

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2022

اليوم المادة التوقيت السبت 7/5/2022 لغة عربية وإملاء 9 ص - 10.30ص الأحد 8/5/2022 الهندسة 8 ص - 10 ص الإثنين 9/5/2022 العلوم 8 ص - 10 ص الثلاثاء 10/5/2022 اللغة الإنجليزية 8 ص - 10 ص الأربعاء 11/5/2022 الدراسات الاجتماعية 8 ص - 10 ص الخميس 12/5/2022 الجبر والإحصاء 8 ص - 10 ص

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جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي الترم الثاني 2022

وفي السطور التالية نستعرض جدول الفترة المسائية

1 - يوم السبت الموافق 7 من شهر مايو: لغة عربية وإملاء ( من الساعة 12 ونصف - 2 ونصف مساء)

2 - يوم الأحد الموافق 8 من شهر مايو: مادة الهندسة ( من الساعة 12 ونصف - 2 ونصف مساء)

3 - يوم الإثنين الموافق 9 من شهر مايو: مادة العلوم ( من الساعة 12 ونصف - 2 ونصف مساء)

4 - يوم الثلاثاء الموافق 10 من شهر مايو: مادة اللغة الإنجليزية ( من الساعة 12 ونصف - 2 ونصف مساء)

5 - يوم الأربعاء الموافق 11 من شهر مايو: مادة الدراسات الإجتماعية ( من الساعة 12 ونصف - 2 ونصف مساء)

6 - يوم الخميس الموافق 12 من شهر مايو: مادة جبر وإحصاء ( من الساعة 12 ونصف - 2 ونصف مساء)