الأحد 08 مايو 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نموذج امتحان الصف الثاني الاعدادي 2022

الصف الثاني الاعدادي
الصف الثاني الاعدادي
ads

يبحث الطلاب وأولياء الأمور في تلك الفترة عن نموذج امتحان الصف الثاني الاعدادي 2022، حيث يشغل أذهانهم خلال الفترة الراهنة كيفية الاستعداد لخوض ماراثون الامتحانات.

وتنشر "الدستور" لقرائها من خلال ذلك التقرير نموذج امتحان الصف الثاني الاعدادي 2022، وكذلك مواعيد وجدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي 2022.

نموذج امتحان الصف الثاني الاعدادي 2022

من المقرر أن تبدأ امتحانات الصف الثاني الإعدادي الفصل الدراسي الثاني لعام 2021- 2022، يوم السبت الموافق 7 من شهر مايو لعام 2022، وستستمر حتى يوم 12 من شهر مايو الحالي.

 

لمنع الإكراميات.. فرض غرامات على شواطئ الإسكندرية وبحث شكاوى المواطنين

السيطرة على حريق منزل في منشأة القناطر دون إصابات

وننشر لكم من خلال الصور التالي نماذج امتحانات الصف الثاني الإعدادي.

نموذج امتحان الصف الثاني الاعدادي 2022
نموذج امتحان الصف الثاني الاعدادي 2022
نموذج امتحان الصف الثاني الاعدادي 2022
نموذج امتحان الصف الثاني الاعدادي 2022
نموذج امتحان الصف الثاني الاعدادي 2022
نموذج امتحان الصف الثاني الاعدادي 2022
نموذج امتحان الصف الثاني الاعدادي 2022
نموذج امتحان الصف الثاني الاعدادي 2022
نموذج امتحان الصف الثاني الاعدادي 2022

نموذج امتحان الصف الثاني الاعدادي 2022

نموذج امتحان الصف الثاني الاعدادي 2022
نموذج امتحان الصف الثاني الاعدادي 2022
نموذج امتحان الصف الثاني الاعدادي 2022
نموذج امتحان الصف الثاني الاعدادي 2022
نموذج امتحان الصف الثاني الاعدادي 2022

 

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2022

 

اليومالمادةالتوقيت
السبت 7/5/2022لغة عربية وإملاء 9 ص - 10.30ص
الأحد 8/5/2022الهندسة8 ص - 10 ص
الإثنين 9/5/2022العلوم8 ص - 10 ص
الثلاثاء 10/5/2022اللغة الإنجليزية 8 ص - 10 ص
الأربعاء 11/5/2022الدراسات الاجتماعية8 ص - 10 ص
الخميس 12/5/2022الجبر والإحصاء8 ص - 10 ص

 

قد يهمك أيضًا: 3 أسباب تقرب محمد صلاح من الرحيل عن ليفربول نهاية الموسم

 

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي الترم الثاني 2022 

وفي السطور التالية نستعرض جدول الفترة المسائية

1 - يوم السبت الموافق 7 من شهر مايو: لغة عربية وإملاء ( من الساعة 12 ونصف - 2 ونصف مساء)

2 - يوم الأحد الموافق 8 من شهر مايو: مادة الهندسة ( من الساعة 12 ونصف - 2 ونصف مساء)

3 - يوم الإثنين الموافق 9 من شهر مايو: مادة العلوم ( من الساعة 12 ونصف - 2 ونصف مساء)

4 - يوم الثلاثاء الموافق 10 من شهر مايو: مادة اللغة الإنجليزية ( من الساعة 12 ونصف - 2 ونصف مساء)

5 - يوم الأربعاء الموافق 11 من شهر مايو: مادة الدراسات الإجتماعية ( من الساعة 12 ونصف - 2 ونصف مساء)

6 - يوم الخميس الموافق 12 من شهر مايو: مادة جبر وإحصاء ( من الساعة 12 ونصف - 2 ونصف مساء)

نموذج امتحان الصف الثاني الاعدادي 2022 نموذج امتحان الصف الثاني الاعدادي جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي 2022 جدول امتحانات الصف الثانى الإعدادي الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني

مواد متعلقة

ضبط 50 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة

الثلاثاء.. موعد «قرعة حج الداخلية» فى 7 محافظات

رئيس التحرير

وائل لطفي

تقشفوا يرحمكم الله

الأكثر قراءة

نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022

موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022

استقرار أسعار صرف الدولار أمام الجنيه فى مصر اليوم الأحد 8-5-2022

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2022

«الدستور» تنعى شهداء القوات المسلحة بعد إحباط هجوم إرهابى غرب سيناء

رابط تحميل نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 بنك المعرفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

تموت القضايا من غير الفن                               

ماجد حبته

مؤشّرهم لحرية الصحافة

حسين دعسة

عملية إلعاد.. كيف تلعب الصهيونية ضد حرية شعب فلسطين؟

صفاء النجار

مشاهدات فى بلد الألف يوم «1»

سعيد المصرى

الإدارة الاجتماعية للأزمة الاقتصادية

سمر عادل

الصراع حول النظام المالى العالمى

ماجد حبته

السجّانة والعملاق.. قصة واقعية أمريكية جدًا

أحمد المريخي

حجاج الباى وعطر الأحباب

صور

مبارة الأهلي ووفاق سطيف وصورة عبد الوهاب تزين المدرجات

مؤمن زكريا يدعم الأهلي أمام وفاق سطيف من دكة البدلاء

مسجد ومقام سيدى المرسى أبوالعباس بعد قرار إعادة فتحه

محطة تل أبيب

المزيد

«التعاون الإسلامى» تدين مخططات الاحتلال لبناء 4 آلاف وحدة استيطانية

تقارير: منفذا عملية «إلعاد» كانا يتواجدان بصورة غير شرعية فى إسرائيل

إسرائيل تعتقل الفلسطينيين المشتبه بتنفيذهما هجوم «إلعاد»