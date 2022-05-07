رسميا.. تشيلسى يعلن بيع النادى إلى رجل الأعمال تود بويلى

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، بيع ملكية النادي رسمياً إلى تحالف رجل الأعمال الأمريكي تود بويلي، بعد الاتفاق على كافة الشروط بين المدير التنفيذيين للنادي الذين أداروا عملية التفاوض والتحالف الذي يقوده بويلي.

وأصدر النادي الإنجليزي، بيانًا رسميًا، أكد فيه أنه جرى الاتفاق على كافة الشروط الخاصة باستحواذ رجل الأعمال تود بويلي، والذي يعتبر من أبرز الشخصيات الاقتصادية في المجتمع الأمريكي ويمتلك عددًا كبيرًا من رؤوس الأموال، بالإضافة إلى أنه يعمل كمنتج ومؤلف وناقد رأي، وعضو جمعية الصحافة الأجنبية في هوليوود.

تفاصيل بيع نادي تشيلسي

وقال النادي في بيانه: «يمكن أن يؤكد نادي تشيلسي لكرة القدم أنه تم الاتفاق على الشروط لمجموعة من الملاك الجدد، بقيادة تود بويلي وكليرليك كابيتال ومارك والتر وهانسجورج ويس، للاستحواذ على النادي».

وتابع: «من إجمالي الاستثمار البالغ 4.25 مليار جنيه إسترليني، سيجري تخصيص 2.5 مليار جنيه إسترليني لشراء الأسهم في النادي، وسيجري إيداع هذه العائدات في حساب مصرفي مجمد في المملكة المتحدة بقصد التبرع بنسبة 100٪ لأسباب خيرية، كما أكد رومان أبراموفيتش، مالك النادي، وستكون موافقة حكومة المملكة المتحدة مطلوبة لتحويل العائدات من الحساب المصرفي البريطاني المجمد».

وأضاف البيان: «بالإضافة إلى ذلك، سيلتزم الملاك الجدد المقترحون بتخصيص 1.75 مليار جنيه إسترليني كاستثمارات إضافية لصالح النادي، والتي تشمل استثمارات في ستامفورد بريدج والأكاديمية والفريق النسائي والتمويل المستمر لمؤسسة تشيلسي».

واختتم البيان بالتأكيد أنه من المتوقع أن يكتمل عملية البيع في أواخر شهر مايو، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية الخاصة بعملية البيع.