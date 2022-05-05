الخميس 05 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 25048 مخالفة مرورية متنوعة وفحص 33 سائقًا

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية
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شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عدة حملات أمنية بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة فى مجال ضبط المتهمين الهاربين من ضبط (15) متهما.

وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: تم ضبط (7) متهمين، وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (214) دراجة نارية مخالفة، وفى مجال سرقة السيارات إعادة سيارة مبلغ بسرقتها.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (25048) مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين: فحص (33) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (9) منهم.

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