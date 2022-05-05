ضبط 25048 مخالفة مرورية متنوعة وفحص 33 سائقًا

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عدة حملات أمنية بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة فى مجال ضبط المتهمين الهاربين من ضبط (15) متهما.

وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: تم ضبط (7) متهمين، وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (214) دراجة نارية مخالفة، وفى مجال سرقة السيارات إعادة سيارة مبلغ بسرقتها.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (25048) مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين: فحص (33) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (9) منهم.