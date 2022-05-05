ياسمين صبرى وأبوهشيمة يحذفان صورهما معًا على «إنستجرام»

لاحظ متابعو رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة والنجم ياسمين صبري، حذف كافة الصور التي تجمعهما معًا على منصات مواقع التواصل الاجتماعى، كما قررا ألغاء متابعتهما لبعض.

وفوجئ الجمهور في الساعات الماضية أن النجمة ياسمين صبري وزوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، قررا إلغاء متابعة بعضهما البعض على إنستجرام.

وسيطرت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي والرأي العام المصري مع انتشار أنباء عن انفصال رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة والفنانة المصرية ياسمين صبري بعد زواج استمر عامين.

ومع تداول الأنباء بقوة كشفت مصادرة مقربة من الثنائي أن هذه الأنباء صحيحة وبالفعل تم الانفصال في هدوء بعد أن اتفق الطرفان على الانفصال منذ فترة بعد خلافات في وجهات النظر بينهما.

وأكدت المصادر أن قرار الانفصال جاء إطار من الاحترام المتبادل حتى اللحظات الأخيرة، وتم في هدوء شديد وبشكل راقٍ، وسط علاقة يسودها الاحترام المتبادل بينهما.

وأوضحت المصادر أن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة سوف يستمر في دعمه للفنانة ياسمين صبري خلال الفترة المقبلة.