الرئيس السيسى يستمع لخطبة عيد الفطر المبارك بمسجد المشير طنطاوى

استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لخطبة عيد الفطر المبارك، من مسجد المشير طنطاوي، بالقاهرة الجديدة، وذلك بحضور العديد من الوزراء ورجال الدولة.



وأدى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد المشير طنطاوي بمدينة نصر.

وحضر الصلاة بجوار الرئيس، كل من رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر، والإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة



وقال الدكتور السيد عبد الباري إمام وخطيب مسجد المشير طنطاوي، إن صلة الرحم من أكثر الأشياء المستحبة في عيد الفطر المبارك، لافتا إلى أن أفضل الصدقات هي التي تكون لذي الرحم.