الكبير أوي 6 الحلقة 27.. بيومي فؤاد يواصل دعوة النجوم لحضور مهرجان المزاريطة

شهدت الحلقة 27 من مسلسل الكبير أوى الجزء السادس تنوع في الأحداث حيث بدأت الحلقة بمشهد جوني وهو يقوم بعمل فيديو عبر يوتيوب مع أحد الأشخاص الذي قام بتأجيره للعب دور صيني يحكي عن قصة كفاحه خاصة وأنه خدع هدرس وأهالي المزاريطة بعد أن اختفى عن القرية مؤكدا أنه سافر الصين وأثناء بثه للفيديو يقوم هدرس بالاتصال به ليخبره بمهرجان المزاريطة السينمائي والذي قرر الكبير إقامته في البلد فيتحمس جوني للموضوع ويؤكد لهدرس أنه سيعود إلى المزاريطة سريعا.

على جانب آخر؛ واصل د.ربيع ومربوحة الاتصال بنجوم المهرجان ومنهم النجم أحمد عز وأحمد السقا والنجمة يسرا بينما تطلب مربوحة من احد النساء تقديم سمية الخشاب لاعتذار للمهرجان من خلال مجلتي الكواكب واخبار النجوم.

وينتقل المشهد إلى غرفة نوم الكبير حيث يسأل مربوحة عن أماكن إقامة الضيوف وتقول له انها ستقوم بإخلاء حظيرة المواشي لاستقبال الضيوف ولكن الكبير يرفض ذلك ويقول لها كيف ستقيم شيرين رضا في حظيرة المواشي ليبان عليه علامات الإعجاب لشيرين رضا وهو ما يثير غضب مربوحة.

مواعيد عرض مسلسل الكبير اوى الجزء السادس الحلقة 27

ويُعرض المسلسل بشكل حصري على شبكة قنوات "ON E" قبل بداية موسم رمضان، إذ يتم بث المسلسل وإعادته من خلال قنوات الشبكة فقط.

وجاءت مواعيد عرض الحلقة 27 من مسلسل الكبير أوي 6، عبر شاشة قناة ON والتي من المقرر عرضها مساء اليوم بعد أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة 6:20 مساءً، وتتم إعادة الحلقة في تمام الساعة 1:50 صباحا، وذلك للمرة الأولى بعد العرض الأول، في حين يتم إعادتها للمرة الثانية في تمام الساعة 2 ظهرا من مساء اليوم التالي.

أبطال مسلسل الكبير أوى الجزء السادس

مسلسل "الكبير أوي 6" من بطولة أحمد مكي، والوجه الصاعد رحمة أحمد، ومحمد سلام، وبيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، وسما إبراهيم، ومحمد أوتاكا، وليلى عز العرب، ومصطفى غريب، وحسن القناوي، وعلاء زينهم، وعبد الرحمن حسن، ومصطفى غريب وحسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، وحمدي الميرغني، ونرمين الفقي، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر وإخراج أحمد الجندي.