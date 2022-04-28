الإمارات تعلن فتح باب التسجيل لحضور المؤتمر العالمي للتطوع بأبوظبي

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، فتح باب التسجيل اعتبارا من اليوم الخميس، لحضور المؤتمر العالمي للتطوع في دورته الـ 26 والتي فازت باستضافته أبوظبي خلال الفترة من 24 إلى 27 أكتوبر المقبل تحت شعار "التطوع بهدف المنفعة المشتركة.. تحسين ظروف الحياة للأفراد والمجتمعات".

ويعد المؤتمر أكبر تجمع دولي لخبراء العمل التطوعي والمتطوعين على مستوى العالم، ويتم تنظيمه من قبل الرابطة الدولية للجهود التطوعية، و"مؤسسة الإمارات"، بهدف خلق بيئة داعمة ومشجعة على التواصل والتبادل المعرفي وإكساب المزيد من الخبرات لأولئك الذين يؤمنون بضرورة العمل التطوعي لتحسين وتطوير المجتمعات، وحياة المتطوعين على حد سواء.

وأعرب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات أحمد طالب الشامسي - في تصريح نشرته وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم - عن سعادته باختيار أبوظبي لاستضافة هذا المؤتمر العالمي الرائد، مشيرا إلى أن الحدث سيجذب مئات المشاركين من أكثر من 100 دولة لتمثيل جميع الجهات والهيئات والأفراد الداعمة والفاعلة في مجال العمل التطوعي على مستوى العالم.

وتعد الرابطة الدولية للجهود التطوعية المنظمة الوحيدة عالميا التي تربط المنظمات غير الحكومية والشركات والقادة المتطوعين؛ وتضم حاليا نحو 700 من الأفراد والمنظمات في حوالي 80 دولة حول العالم، وتهدف إلى تعزيز ودعم العمل التطوعي والاحتفاء بالمتطوعين من جميع أنحاء العالم.

ويعتبر المؤتمر العالمي للجهود التطوعية نقطة التجمع الرئيسية للقادة المتطوعين من جميع أنحاء العالم ويقام مرة كل عامين، ويطرح فرصة مميزة لحضور جلسات عامة تضم متحدثين ملهمين، فضلا عن المنتديات التي تبحث وتناقش التحديات الصعبة التي تواجه مجال العمل التطوعي.