إحاطة برلمانية تطالب الحكومة بتوضيح خطتها لزيادة إنتاجية المحاصيل

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، بطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح خطة الحكومة لزيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية من محاصيل الأعلاف.

وأشار محسب إلى أن الشهور الأخيرة شهدت ارتفاع جنوني في أسعار الأعلاف، حيث سجل أسعار طن الذرة الصفراء الأرجنتينى والبرازيلى 7660 جنيها ، والذرة الأوكرانى 7460جنيها، – صب أرضه-، الذرة الأوكرانى 7460 جنيها، وكسب الصويا المحلى بروتين %46 بقيمة 11850جنيها إذ تدخل الذرة والصويا فى تصنيع الأعلاف النهائية.

وأضاف "محسب": "كما وصل سعر طن الصويا المحلية بروتين %44 إلى 11550جنيها، وصويا فول فات بذرة مستوردة سجل 16300جنيه وصويا فول فات بذرة محلى 14500جنيه، كما سجل سعر طن صويا هاى فات %43 بذرة مستوردة سجل 15300جنيه ، وصويا هاى فات %43 بذرة محلى 13500 جنيه، بينما وصل سعر طن العلف النهائى إلى 8700 ، وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والبيض".

وأوضح عضو مجلس النواب، أن السبب في زيادة الأسعار بهذا الشكل هو بطء حركة الشحن العالمى ، وتراجع الإنتاج المحلى من خامات الأعلاف نتيجة التغيرات المناخية التى ضربت مناشئ الإنتاج فى أمريكا اللاتينية، وأخيرا زيادة تكلفة الغاز، مؤكدا على ضرورة وجود استراتيجية متكاملة لمواجهة هذه الأزمة، المتوقع استمرارها لفترة طويلة.

كما طالب محسب الحكومة بتسهيل إجراءات ترخيص إنشاء المصانع، وتوطين زراعة المحاصيل العلفية فى مصر كالذرة الصفراء والصويا ، وذلك لتوفير الكميات الكافية لصناعة الأعلاف، وتجنب مشكلات الشحن وارتفاع سعر الخامات، ومن ثم تحقيق الاكتفاء الذاتي، والسيطرة على أسعار سوق اللحوم في مصر.

وفي وقت سابق، قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة تولي محصول القمح اهتمامًا كبيًرا باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي، لذلك تم الإعلان عن سعر استلامه من المزارعين قبل موعد الزراعة بوقت كافٍ لتشجيع الفلاحين على زراعة المحصول.

وأشار إلى أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا الموسم بلغت نحو 3.65 مليون فدان، بزيادة عن الأعوام السابقة بحوالي 250 ألف فدان، مؤكدا أن الإنتاجية المتوقعة حوالي 10 ملايين طن والدولة تستهدف استلام من 5.5 إلى 6 ملايين طن قمع من المزارعين هذا العام.

وأكد أن الدولة نجحت مؤخرًا في زيادة السعة التخزينية لمحصول القمح، نتيجة المشروع القومي للصوامع الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستقبال كميات كبيرة من المحصول من المزارعين، منوهًا بأن القمح الذي يتم توريده للدولة يعود إلى المواطنين في صورة رغيف مدعم، مناشدا المزارعين توريد المحصول بحد أدنى 12 أردبا للفدان.