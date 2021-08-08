تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية بنسبة 98%

أكد الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والمتحدث الرسمي للوزارة، ارتفاع مساحات القطن 100 ألف فدان هذا العام عن العام الماضي، لتصل إلى 236 ألف فدان، وزيادة الصادرات الزراعية من أول العام حتى الآن لتتخطى 4 ملايين طن، لتحتل الموالح المركز الأول بين الصادرات للعام الثاني على التوالي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر والقصب والبنجر بنسبة تتخطى 80%، وإنتاج 98% من تقاوي المحاصيل الاستراتيجية، ورفع نسبة تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم بنسبة 58%، وزيادة عدد المستفيدين من مشروع البتلو إلى 30 ألف مستفيد، بتمويل تخطى 300 مليون جنيه، بينما مصر تستورد 42% من اللحوم، واستودعت أكثر من 8 ملايين طن من القمح من أول يناير حتى الآن.

وقال «القرش»، لـ"الدستور"، إن مصر لديها اكتفاء ذاتى من الخضر والفاكهة بنسبة 105% ويصدر الفائض للأسواق الخارجية، ولدينا اكتفاء ذاتى من البيض بنسبة 100%، واكتفاء ذاتى من الدواجن بنسبة 98%، وكذلك اكتفاء ذاتى من الألبان بنسبة 100%، وكذلك لدينا اكتفاء ذاتى من الذرة البيضاء والرفيعة بنسبة 100% نتيجة التوسع في المشروعات القومية الزراعية، وعلى رأسها مشروع المليون ونصف المليون فدان، وقربنا على الاكتفاء الذاتي من المحاصيل السكرية.

وأضاف القرش أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية جاء نتيجة جهود الدولة في التوسع في الأراضي الزراعية، وزيادة الإنتاجية من وحدة الأراضي والمياه، ومن خلال البحث العلمي الزراعي ونظم الري الحديث، وجهود الدولة في إنشاء محطات معالجة المياه لخدمة القطاع، وتوفير مستلزمات الإنتاج من تقاوى وأسمدة ومبيدات، وإدخال التحول الرقمي والميكنة الحديثة في الزراعة.