«الزراعة» تكشف عن خطتها لمكافحة الآفات في حماية المحاصيل الاستراتيجية

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة الإدارة المركزية لمكافحة الآفات عن خطة الإدارة في تأمين الغذاء والمحاصيل الاستراتيجية من الآفات وزيادة الإنتاج.

وقال تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن إدارة مُكافحة الآفات، تمثل نجاح لجهود الدولة وآلاف العاملين بالنشاط الزراعي، مع ما يمثله من أهمية قصوى على الصعيد الاقتصادي، وتأمينًا لسلة الغذاء المصري الخاصة التي تهم ملايين المواطنين.

وأوضح التقرير أن خطة مكافحة الآفات يختص بتأمين جميع المحاصيل، فيما وضعت إدارة الآفات خطط خاصة دائمة للأصناف الاستراتيجية من المحاصيل، يُراعي فيها التحديث الآني لكل تفاصيلها وجوانبها، بما يتماشى مع التغيرات الجوية، والأطوار والتحورات الجديدة، التي تطرأ على بعض أنواع المُسببات المرضية.

وأشار التقرير إلى أن النشرات توزع دوريًا على كافة مراكز وقرى ومحافظات الجمهورية، لتوفير المعلومات والتوصيات الإرشادية لجميع المُزارعين، بما يخدم مصالحهم، ويحافظ على سلة الغذاء الخاصة بجميع المصريين، مشيرا إلى حجم الإنجاز الذي حققته إدارة مكافحة الآفات، والذي يتجلى في عدم وجود أي أزمات بالنسبة للمحاصيل الاستراتيجية الرئيسية، على مدار السنوات الخمس الماضية، وأبرزها القطن والذرة والقمح.

وأكد التقرير أن إدارة مكافحة الآفات بذلت أقصى جهدها لحماية وتأمين محصول الذرة، من مخاطر الإصابة بدودة الحشد الخريفية، عبر وضع وتوزيع التوصيات الفنية والإجرائية، على كافة الإدارات الزراعية بمحافظات الجمهورية، علاوة على الدور الإرشادي والتوعوي الذي تقوم به على مدار العام.



وكشف التقرير عن الدور الذي تقوم به إدارة مكافحة الآفات، والذي يختص بتوفير المواد الآمنة والفعالة لمواجهة كافة الإصابات على اختلاف انواعها بالطرق المثلى، مع التأكد من عدم خطورتها على الصحة العامة، لافتا إلى أسباب اعتماد إدارة مكافحة الآفات على وضع المجموعات الكيميائية ضمن توصياتهم، بدلًا عن الأسماء التُجارية التي تختلف من شركة لأخرى.

وأوضح التقرير أن التعامل مع الآفات يتطلب التركيز على المجموعات الكيميائية، بوصفها السبيل الصحيح لمُساعدة المُزارعين على اختيار المُبيدات المناسبة لكل عرض مرضى يصيب المحاصيل، لافتًا إلى أن هذه المجموعات توضح المادة الفعالة الأفضل في مُكافحة كل مُسبب مرضي على حدة للمحاصيل.