الخميس 28 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

السادات للعلوم الإدارية تدشن نموذج محاكاة للبرلمان تحت رعاية «التنسيقية»

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

عقدت، اليوم، بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية لقاء جمع وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والدكتور محمد حسن عبدالعظيم رئيس الأكاديمية، والدكتور أحمد سمير رشدي عميد مركز الاستشارات والبحوث والتطوير، لبحث رعاية التنسيقية لنموذج محاكاة البرلمان بغرفتيه  ( مجلس النواب / مجلس الشيوخ ).

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وحضر عن التنسيقية النائب أحمد فتحي، والنائبة رشا كليب والنائب محمد عزمي والنائب محمد عمارة ومن أعضاء التنسيقية جهاد سيف مؤمن سيد وأنور اسماعيل، مؤمن ممدوح.

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واتفق الطرفان، على رعاية التنسيقية لنماذج المحاكاة وتدريب الطلاب و تأهيلهم في سبيل السعي المشترك بين إدارة الأكاديمية والتنسيقية لإخراج جيل واعي سياسياً و علمياُ.

 

التنسيقية ترحب بقرارات الرئيس السيسي في (إفطار الأسرة المصرية)

تابعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بترحاب بالغ خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية إفطار الأسرة المصرية.

وثمنت التنسيقية ما جاء من توجيهات القيادة السياسية من دعوة لحوار وطني، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، بما يسهم في تعزيز عملية البناء الديمقراطي في مصر.

وأكدت التنسيقية أن الحوار الوطني هو استمرار لحالة الحوار الاجتماعي والسياسي الذي بدأ مع سلسلة المؤتمرات الوطنية للشباب، وهي تأكيد على أن الحوار هو نهج دائم يستهدف تعزيز وتكامل الرؤي الوطنية.

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وأعربت التنسيقية عن سعادتها بما جاء من تكليفات للعمل على توسيع القاعدة الصناعية ودعم مزارعي القمح، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية لتحقيق الأمان للمواطنين، والأجيال القادمة، كذلك وضع خطة فعالة لتعزيز شراكة القطاع العام والخاص وهو ما يمثل خارطة طريق للمرحلة المقبلة.

وثمنت التنسيقية  تكليف الرئيس باستمرار معارض السلع المدعمة لنهاية العام لرفع الأعباء عن المواطنين المصريين في ظل الأزمات التي تواجه الاقتصاد العالمي.

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وأكدت التنسيقية على ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي في أن الوطن يتسع لنا جميعا وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن للقضية.

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أكاديمية السادات للعلوم الإدارية تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين مركز الاستشارات مجلس النواب اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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