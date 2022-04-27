الاختيار 3 الحلقة 26.. كيف ضبط رجال المخابرات أجهزة الثريا لإحباط تواصل الإرهابيين؟

واصلت أحداث مسلسل الاختيار 3 عرض جانب من جرائم الإخوان الإرهابية، وأظهرت أحداث الحلقة 26 توجيهات قيادات المخابرات الحربية ببذل أقصى مجهود لمنع إدخال الجماعة الإرهابية شحنة سلاح إلى القاهرة بعد تهريبها إلى غرب البلاد.

تفاصيل أحداث الحلقة 26 من مسلسل الاختيار 3

وتناولت الحلقة الـ 26 من مسلسل الاختيار 3، حوارا بين ضباط المخابرات الحربية بخصوص عنصر إرهابي يدعى “جابر” يخبئ شحنة من الهواتف المحمولة "الثريا" التى يستخدمها العناصر الإرهابية في التواصل للهروب من مراقبة قوات الأمن.

وتم إعداد خطة من قوات الأمن واقتحام محل الهواتف الخاص بالعنصر الإرهابي وبالفعل تم التحفظ على كمية كبيرة من هواتف "الثريا" وإلقاء القبض على العنصر الإرهابي.

مسلسل «الاختيار 3» يوثق فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية لمصر، بسلسلة من مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية المسربة، والتي تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة 30 يونيو 2013.

تعود أحداث مسلسل «الاختيار 3» إلى الفترة ما بين 2012 إلى 2013، التي تولت فيها جماعة الإخوان الإرهابية حكم البلاد حتى إصدار بيان 3 يوليو الذى أنهى حكم الجماعة، مرورا ببدء حركة تمرد وثورة 30 يونيو، ووثق المسلسل عدد من الأزمات السياسية والاقتصادية بالإضافة إلى انتشار الإرهاب في تلك الفترة التى تعتبر الأصعب في تاريخ مصر الحديث.

وشهدت الحلقة 25 الاحتجاجات ضد وزير الثقافة الإخواني علاء عبد العزيز، وما قاله عن فكرة استغلال قاعات «الأوبرا» للاستفادة منها ماليا، ورفضه لتدريبات «البالية» وتأكيده أنها لا تفيد الأسرة المصرية.

وشهدت الحلقة عرض لقطات حقيقية من لقاء مع الدكتورة إيناس عبد الدايم وهي تتحدث عن تلك الفترة، كما عرضت لقطات لفناني الأوبرا وهم يعلنون عن اعتصامهم ورفضهم للقرارات.

ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية من بينهم ياسر جلال، أحمد عز، كريم عبد العزيز، خالد الصاوي، أحمد السقا، عبد العزيز مخيون، صبري فواز، تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.